John Mponda wird nicht vergessen

Vom 28. Mai bis zum 15. Juli finden in Ahlen, Sendenhorst und Drensteinfurt zahlreiche Workshops, Konzerte und Filmvorführungen rund um das Thema „Afrika“ statt. Das diesjährige Programm stellte VHS-Leiter Rudolf Blauth am Dienstagvormittag gemeinsam mit dem Fachbereichsleiter Kultur bei der Stadt, Christoph Wessels, VHS-Mitarbeiterin Laura Buntrock und Helga Rohden vom Freundeskreis Bagamoyo im Alten Rathaus vor. „Es geht um das Kennenlernen anderer Kulturen“, betonte die ehemalige Leiterin der Marienschule, Helga Rohden, etwa mit Blick auf die zahlreichen Trommel- und Tanzworkshops an 13 Schulen mit Nkwabi und Kazungu aus Tansania. Sie wies zugleich auf die Schulpartnerschaft der Marienschule mit der Mwambo Primary School hin, die den Weiterbau der Schule in Bagamoyo ermöglicht.

Als eines der Highlights im diesjährigen Programm stellte Rudolf Blauth indes die Veranstaltung „Road to Freedom“ am 9. Juni in der Aula des Gymnasiums St. Michael mit dem Ensemble „MoZuluArt“ heraus. Drei afrikanische Sänger werden zur Klavierbegleitung Roland Guggenbichlers von den Wiener Symphonikern anlässlich des 100. Geburtstags des Freiheitskämpfers Nelson Mandela klassische Musik von Mozart mit pulsierenden Zulu-Rhythmen verbinden. Die „Kings Band“ unter der Leitung von Wolfgang König werde zudem in einige Stücke mit einbezogen, so Blauth: „Die tauschen per Internet schon Noten aus.“

Lesungen mit dem Wuppertaler Jugendbuchautor Hermann Schulz an verschiedenen Schulen finden bewusst im Vorfeld der Fußball-WM statt. Bei der Terminplanung sei die Weltmeisterschaft berücksichtigt worden, so der VHS-Leiter. Wer also einen der Afrika-Filme im „Cinema Ahlen“, wie etwa den für den Oscar nominierten deutsch-kenianischen Spielfilm „Watu Wote“ oder das berührende Drama „Supa Modo“ um den unheilbar kranken neunjährigen Jo ansehen will, wird kein entscheidendes Fußballspiel verpassen. Neben Intensiv-Tanzkursen, einem „Fest der Kulturen“ am 1. Juli an der Zeche „Westfalen“ unter dem Motto „Gemeinsam verschieden sein“ ist das Programm mit Vorträgen, Konzerten, Workshops, Filmen, Lesungen und Kursen zum Thema „Afrika“ prall gefüllt.

Zum Gedenken an John Mponda wird am 8. Juli in der Ludgerikirche eine Andacht gefeiert. Foto: Peter Harke

Einer wurde dabei nicht vergessen: Am Stadtfest-Sonntag, 8. Juli, wird an den im März plötzlich 54-jährig verstorbenen Künstler und Lehrer John Mponda aus Bagamoyo im Rahmen einer Andacht in der St.-Ludgeri-Kirche erinnert. Der brachte in den vergangenen 24 Jahren unzähligen Schülern in Ahlen und dem Kreis Warendorf Musik aus Afrika nahe und wirkte alljährlich bei den Projektwochen mit.

Das Programmheft zu „Wie weit ist Afrika?“ ist bei der VHS im Alten Rathaus erhältlich, zudem ist die Projekt-Homepage seit Dienstagmittag freigeschaltet: http://www.vhs.ahlen.eu/wie-weit-ist-afrika-2018/