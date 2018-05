Dachdecker händeringend gesucht

Der Zwei-Monats-Rhythmus scheint sich einzupendeln. Im Januar erfolgte der symbolische erste Spatenstich, im März die Grundsteinlegung. Nun, Ende Mai, der nächste Termin auf der Baustelle des neuen Baubetriebs- und Wertstoffhofes: Um über den Stand des 19-Millionen-Projekts zu berichten, hatte die Stadt die Presse gestern wieder einmal zum Gelände des früheren Güterbahnhofs am Ostberg eingeladen. Die Botschaft sollte wohl sein: Es geht jetzt mit Hochdruck voran. Erste Konturen der Gebäude sind mittlerweile auch bereits erkennbar.

Baufeldräumung hat Zeit gekostet

Jan Hintemann, verantwortlicher Bauleiter beim Zentralen Gebäudemanagement der Stadt (ZGM), blickte zu Beginn des Rundgangs noch einmal zurück in das Jahr 2017, als die Räumung des Baufeldes aufgrund des unerwartet hohen Anfalls von belastetem Bodenaushub sowie der gründlichen Sondierung durch den Kampfmittelräumdienst und die Beseitigung diverser „Verdachtstücke“ – potenziell explosive Blindgänger wurden keine gefunden – für unplanmäßige und unliebsame Verzögerungen sorgte. „Zwei bis drei Monate“, so überschlägt Hintemann grob, habe das gekostet. Weitere Kampfmittelfunde im nördlichen Bereich parallel zur Bahn, der noch abgesucht werden muss, würden aber nach Einschätzung von Stadtbaurat Andreas Mentz den nach wie vor angepeilten Fertigstellungstermin im vierten Quartal 2019 nicht gefährden.

Seit die Firma Fechtelkord und Eggersmann aus Marienfeld auf dem rund 40 000 Quadratmeter großen Areal das Kommando übernommen hat, machen die Rohbauarbeiten jedenfalls rasante Fortschritte. Beim Verwaltungsgebäude ist die erste Zwischendecke über dem Erdgeschoss betoniert. Noch gehört zwar einiges an Fantasie dazu, sich die Räume im Endausbau vorzustellen, doch An­dreas Mentz und der Leiter der Umweltbetriebe, Bernd Döding, geraten bei der Besichtigung schon mal ein wenig ins Schwärmen, wenn sie zum Beispiel den künftigen Haupteingangsbereich durchschreiten, in dem sich Empfang, Wartezone und Abfallberatung befinden werden.

Oder die Umkleiden – getrennt nach Weiß- und Schwarzbereich wie weiland auf der Zeche die Kauen: Einen solchen Standard – heute vorgeschrieben – biete der Altstandort an der Beckumer Straße „nicht ansatzweise“, sagt der Baudezernent. Die Außenmauern der angrenzenden Werkstatthalle, die unter anderem Schreinerei, Schlosserei, Kfz-Werkstatt und Materiallager aufnehmen wird, wachsen ebenfalls Tag für Tag ein Stückchen mehr in den Himmel, während gegenüber die Fundamente der Fahrzeughalle deren stattliche Abmessungen von 110 mal 20 Metern bisher nur erahnen lassen.

Engpässe bei Baustoffen

Im September könnte Richtfest gefeiert werden – „wenn wir bis dahin einen Dachdecker finden“, schränkt Andreas Mentz ein. Die erste europaweite Ausschreibung verlief erfolglos. Für manche Gewerke werde es „immer schwerer“, Firmen zu bekommen, weil die Bauwirtschaft derzeit einfach boome. Was auch bei der Verfügbarkeit von Baustoffen wie Sand, Kies, Bitumen oder Asphalt inzwischen zu Engpässen führe, fügt Co-Bauleiter Frank Buntrock hinzu. Folglich gehe die Preisentwicklung „deutlich nach oben“, konstatiert Mentz, nicht zuletzt aufgrund des jüngsten Tarifabschlusses für das Bauhauptgewerbe. Dennoch müsse sich „der Neue“ in der Schlussrechnung nicht zwingend verteuern, man habe „gut geplant und vorkalkuliert“. Eine Garantie, dass es am Ende nicht doch noch ein paar Euro mehr werden, kann und will Mentz freilich nicht abgeben: „Wir haben einiges an Ausschreibungen noch vor uns.“