Reifenspuren kreisen auf dem Spielfeld

Die „Zeche Westfalen“ hat großes Potenzial. So sehen es Gewerbetreibende wie Anwohner, die das Gelände mit seinen schönen Orten als Bereicherung sehen. Das aber sei gerade durch rücksichtslose junge Autofahrer mit „aufgemotzten“ Fahrzeugen in Gefahr, hieß es am Dienstagnachmittag bei einer Zusammenkunft von Mietern und Anwohnern im „Lokschuppen“.

„Die stehen mit ihren Autos mit Loch im Auspuff an den Schwellen und geben Gas“, zeigte sich ein Anwohner der Stapelstraße sichtlich entnervt, dass er dabei förmlich aus dem Bett falle. Eine weitere Anwohnerin gestand, sie habe regelrecht Angst vor Repressalien der jungen Leute, wenn sie gegen diese etwas unternehme. Manchmal würden Maßnahmen ergriffen, die gut gemeint seien, aber nicht gut gemacht sind, fand Gastgeber Klaus Thiesing und forderte: „Wenn eine Maßnahme nicht greift, muss man die nächste umsetzen“. Doch welche?

Rund 40 Teilnehmer tauschten sich im „Lokschuppen“ aus. Foto: Ralf Steinhorst

Als neuralgischen Punkt auf dem Gelände haben die Betroffenen vor allem die Fläche unter den Fördertürmen ausgemacht, wo die Treffen immer wieder stattfinden. Aber auch die Wiese am „Shim-Sham“ werde immer wieder gerne befahren, gleiches gilt für das Basketballfeld, wo es ein Leichtes sei, die abgrenzenden Findlinge an die Seite zu räumen. Auf dem Sportfeld seien dementsprechend kreisführende Fahrspuren zu sehen, was den Sportbelag langsam aber sicher zerstöre und auch die Basketballspieler nerve.

„Wenn die Anlaufstelle nicht mehr da ist, ist der Spaß vorbei“, plädierte eine Anwohnerin für die Absperrung des Geländes. Ganz so drastisch wollten andere Teilnehmer nicht vorgehen, hielten aber eine feste Absperrung der drei genannten problematischen Flächen für sinnvoll. Zusätzlich sollten die jungen Fahrer auf die Missstände angesprochen werden, falls das überhaupt möglich ist. „Wir müssen die Jugendlichen mit Sozialarbeitern mit ins Boot nehmen“, brachte Müzeyyen Gutzeit diesen Gedanken ins Spiel. Wobei Klaus Thiesing und Hermann Huerkamp, Leiter des Stadtteilbüro und Geschäftsführer der Projektgesellschaft Westfalen, auch Wert darauf legten, dass es viele Jugendliche dort gebe, die gut erzogen seien. Das Aufstellen von Schildern könnte zusätzliche Sensibilisierung schaffen.

Findlinge am Spielfeldrand lassen sich leicht beiseite schaffen. Foto: Ralf Steinhorst

Regelrecht erschrocken zeigten sich Udo Zambo (SPD) und Heinz Günnewig (CDU) von den Berichten. „Das Problem darf nicht an den Menschen hängen bleiben“, versprach Udo Zambo genauso wie Heinz Günnewig, das Thema in den nächsten Fraktionssitzungen einzubringen. Nach Gesprächen mit der Polizei forderte Klaus Thiesing die Anlieger auf, bei Belästigungen die 110 zu wählen. Das könne auch anonym erfolgen. Dann werde die Problematik deutlicher. Das Notieren von Kennzeichen oder spontane Fotos, die bei ihm gesammelt werden, würden bei der Dokumentation helfen. „Wir müssen die Vorfälle bekannt machen – jeden einzelnen!“, unterstrich Klaus Thiesing. Er selbst werde dem Bürgermeister ein Protokoll der Versammlung zukommen lassen. Jetzt seien Verwaltung und Politik am Zug. Die Teilnehmer sagten Klaus Thiesing Unterstützung zu. Ein weiteres Treffen ist nicht ausgeschlossen.