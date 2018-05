Ehrenobermeister Theo Westarp würdigte das besondere Engagement Haakes für die Innung, das Handwerk und für den Berufsnachwuchs im Bäcker-Handwerk. 33 Jahre lang gehörte Michael Haake dem Innungs-vorstand an, fast 35 Jahre dem Prüfungsausschuss der Bäcker-Lehrlinge sowie 15 Jahre dem der Verkäufer/innen im Lebensmittelhandwerk. Ebenfalls war er langjährig als Innungsbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit tätig.

„Wenn man all die Jahre seiner Ehrenämter addiert, sind es ganze 119 Jahre, in denen er mit so viel Einsatzfreude und Erfolg Verantwortung für die Innung übernommen hat. Aus diesem Grund wird jemand wie Michael Haake nicht so einfach von den Innungskollegen aus dem Innungsleben entlassen“, erklärte Obermeister Hubertus Diepenbrock bei der Überreichung eines kleinen Abschiedspräsents.

Und so wird der Geehrte die Geschicke der Innung auch weiterhin mit dem Interesse des passionierten Berufsstandvertreters verfolgen. Dazu gehört auch, Informationen zum Bäcker-Handwerk weiterzugeben sowie die Unterstützung der jährlichen Brotprüfung, in der sich die Mitgliedsunternehmen der Bäcker-Innung Warendorf dem unabhängigen Testurteil des Brotprüfers des Bäcker-Zentralverbandes stellen.