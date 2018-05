Mit Eimer und Schere ist sie am Mittwochmorgen im Erlengrund unterwegs, um dann in der Küche wie zu Großelterns Zeiten so richtig loszulegen.

Ihr Rezept soll kein Geheimnis bleiben: Ein Liter Wasser und ein Kilo Zucker mit zwei klein geschnittenen Biozitronen aufkochen, dann 25 Holunderblüten hinzugeben und drei Tage ziehen lassen. Das Ganze durchsieben, noch einmal aufkochen lassen und gleich in gut verschließbare Flaschen füllen. „Das hält fast ein Jahr“, versichert Vanessa. Doch beim Blick auf die aktuellen Wetterprognosen dürfte es schon schneller an die Durstlöscher gehen. Etwas Holundersirup ins Glas, mit eisgekühltem Sprudelwasser auffüllen – und fertig. Köstlich!