Landwirtschaft und Industrie sind dabei

Nur einen Tag nach der Bekanntgabe des diesjährigen Wirtschaftspreisträgers LR Health & Beauty richteten Stadt, „Pro Ahlen“ und WFG gestern den Fokus schon auf das nächste Ereignis – und das buchstäblich weit vorausschauend. Denn erst in zehn Monaten, vom 5. bis 7. April 2019, wird die 8. „Neue Ahlener Woche“ auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz stattfinden. Doch eine solche Veranstaltung benötigt einen langen Vorlauf.

„Die Akquise geht jetzt los“, verkündete Stadtmarketingleiter Carlo Pinnschmidt beim Fototermin auf dem zur­zeit, von parkenden Autos abgesehen, meistens gähnend leeren Kirmesplatz, der sich seit 2005 alle zwei Jahre in ein Messegelände verwandelt. Pinnschmidts Ziel ist es, wieder fünf Zelte gefüllt zu bekommen. „Drunter“, sagt er, „macht‘s keinen Sinn.“ Und wenn es mehr als die 80 Aussteller von 2017 werden sollten, dann könne man die Hallen einfach verlängern. „Haben wir ja auch schon gemacht“, erinnert sich Peter Schmidt, Vorsitzender des Vereins „Pro Ahlen“, an frühere Ausgaben der Gewerbeschau, bei denen die Zahl der Beschicker noch höher war.

Wenn einige Handwerksbetriebe Carlo Pinnschmidt zuletzt einen Korb gegeben haben, dann nicht aus Desinteresse oder finanziellen Gründen, sondern weil die Auftragsbücher knüppelvoll waren und sind. „Die haben keine Zeit, sich drei Tage an den Stand zu stellen“, zeigt der WFG-Mann Verständnis. Und Peter Schmidt, Firmenkundenbetreuer bei der Volksbank, weiß, dass manche Unternehmen heute weniger um Abnehmer für ihre Produkte und Dienstleistungen als um qualifizierte Mitarbeiter buhlen müssen. Darum hatten die Veranstalter der „Neuen Ahlener Woche“ die Idee, den erfahrungsgemäß besucherschwächeren Freitag zum „Berufstag“ zu deklarieren, an dem insbesondere Jugendliche mit den Ausstellern ins Gespräch kommen, sich über Stellenangebote informieren können sollen.

„ Wir bieten jedes Mal was Neues. Wir bieten jedes Mal was Neues. “ Jörg Hakenesch

Der Name der Messe sei Programm, sagt WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch. „Wir bieten jedes Mal was Neues.“ Weiter verfolgen wolle man aber den im vergangenen Jahr erfolgreich eingeschlagenen Weg, durch die Aufwertung des Außenbereichs mit der offenen Gastronomiezone oder durch Aktionen wie das Showkochen den Erlebniswert und die Aufenthaltsqualität für die Besucher zu steigern. Die sollten auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder „geraume Zeit mitbringen“, rät Bürgermeister Dr. Alexander Berger, auch wenn er noch nicht weiß, was sich die Stadtwerke nach dem Biathlon-Schießstand als Nächstes einfallen lassen werden und welchen Kinderliedermacher Carlo Pinnschmidt anstelle von Detlev Jöcker engagiert.

Was der Verwaltungschef aber schon weiß und worüber er sich sehr freut, ist, dass auch die Landwirtschaft und die vor Kurzem gegründete „Initiative Industrie Ahlen“ sich erstmals präsentieren wollen. Sie dürfen aus Bergers Sicht eigentlich auch nicht fehlen auf einer Leistungsschau der örtlichen Wirtschaft. Wer ebenfalls dabei sein will, kann sich ab sofort bei Carlo Pinnschmidt melden.