Das Finale des Dance-Contest ist erreicht: Jetzt trainiert die „Diversity Dance Crew“ aus Ahlen, um die prominente Jury mit ihrer Choreographie zu überzeugen. Unter den Juroren sind DSDS-Sieger Luca Hänni, die „Let’s Dance“-Profitänzerin Ekaterina Leonova und Inklusionstanz-Experte Hanno Liesner. Die Entscheidung fällt am 7. Juli im Oberhausener „Centro“. Die Teams treten in drei Alters- und zwei Leistungskategorien ab 10 Uhr an. Ihre Bühne steht auf dem Luise-Albertz-Platz. Schirmherrin in NRW ist Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt.

„Ich drücke dem Team aus unserer Region natürlich besonders die Daumen“, sagt Hermann-Josef Kappel von der DAK-Gesundheit. „Ich hoffe, dass viele Fans der Gruppe mitfahren und in Oberhausen für Stimmung sorgen.“ Am Wettbewerb der DAK-Gesundheit, der unter dem Motto „Beweg dein Leben“ ganz im Zeichen der Gesundheit steht, nehmen Kinder und Jugendliche im Alter ab sieben Jahren teil. Die Teams studierten hierbei einen Tanz zu einem Song oder Remix ihrer Wahl ein. Hintergrund der Aktion ist zunehmender Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen. „Tanzen ist gesunde Bewegung und das hilft beim Gesundbleiben. Das unterstützen wir gerne“, so Kappel weiter. Drei Alterskategorien und zwei Leistungsgruppen garantieren auch im Finale Chancengleichheit.

Der DAK-Dance-Contest wurde zum achten Mal im durchgeführt, in diesem Jahr erstmals bundesweit. Mit großem Erfolg: „Das belegt nicht nur die Zahl von bislang mehr als 4800 Tanzteams mit fast 20 000 Aktiven, die teilnahmen“, so Kappel. Beim Online-Voting unterstützen in diesem Jahr rund 67 000 ihre favorisierte Gruppe.

Weitere Infos zum Dance-Contest gibt es unter www.dak-dance.de und in den sozialen Netzwerken unter http://www.facebook.com/DAK.DanceContest oder https://www.instagram.com/dakdancecontest/