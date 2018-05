Nach einem versuchten Trickdiebstahl am gestrigen Donnerstag um 12.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Kleiwellenfeld sucht die Polizei Zeugen. Eine ältere Frau saß auf dem Fahrersitz in ihrem Pkw. Eine unbekannte männliche Person trat von der Fahrerseite an den Wagen und wollte angeblich eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben. Die Frau nahm ihr Portemonnaie in die Hand und entnahm eine Euro-Münze. In diesem Moment griff der Unbekannte nach der Geldbörse. Die Frau hielt diese fest und riss sie zur Seite.

Gleichzeitig schrie sie laut um Hilfe. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute. Der Täter war der Beschreibung nach zwischen 35 bis 45 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er hatte kurze dunkle Haare und trug ein blau-grün kariertes Hemd. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 96 50, zu melden.