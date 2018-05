Ein Tatverdächtiger befindet sich seit Donnerstag nach einem Ladendiebstahl in Untersuchungshaft. Der 27-Jährige Georgier betrat nach Polizeiangaben mit einem 35-Jährigen Landsmann am Mittwoch um 16.48 Uhr einen Baumarkt an der Beckumer Straße. Ein Zeuge beobachtete die Beiden, wie sie den Markt mit einer leeren Tasche betraten und sich dann eine längere Zeit vor einem Regal mit Werkzeugzubehör aufhielten. Anschließend sah er, wie die beiden mit einer gefüllten Tasche den Kassenbereich ohne zu zahlen passierten und den Baumarkt verließen.

Auf dem Parkplatz stiegen die Männer in einen Pkw. Die verständigte Polizei traf die Verdächtigen noch auf dem Parkplatz an. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte das Diebesgut.

Die Beamten nahmen beide Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten sie zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige entlassen. Die Staatsanwaltschaft Münster stellte für den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 27-Jährigen einen Antrag auf Vorführung vor einem Amtsrichter zwecks Erlass eines Haftbefehls.

Der Ahlener Amtsrichter folgte dem Antrag und ordnete gegen den Tatverdächtigen die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an.