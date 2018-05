Es ist zweifellos ein Selbstläufer. „Beim vorigen Mal waren die Eintrittskarten innerhalb von einer guten Stunde weg“, sagt Jochen Rabe. Und auch bei der nächsten Auflage des Dolberger Oktoberfestes rechnet der Sprecher des Organisatorenteams mit einem großen Ansturm beim Vorverkauf.

Am Freitag, 21. September, und Samstag, 22. September, ist es wieder soweit. Schon vor zwei Jahren – in diesem Rhythmus läuft die Veranstaltung – hatten die Macher das Programm auf zwei Tage ausgedehnt. „Wegen der großen Nachfrage. Für manche war das auch ein Anlass fürs doppelte Vergnügen“, weiß Rabe. Als Ausrichter arbeiten die Avantgarde des Schützenvereins Dolberg und das Blasorchester Dolberg ein weiteres Mal Hand in Hand.

Und wieder wurde die Festhallen-Deko um einige weiß-blaue Elemente erweitert, kündigt das Vorbereitungsteam im Pressegespräch an. Sie versetzen die Mehrzweckhalle damit optisch aufs Münchner Oktoberfest. Auch sonst geht‘s bei der Dorfgaudi echt bayerisch zu: Typische Speisen locken an beiden Tagen, ein Muss ist das Festbier aus dem Maßkrug. Als Festwirt haben die Dolberger Hans Strotmann verpflichtet. Festhallenkapelle ist an beiden Tagen das „Original Schwarzwald-Quintett“, die „100 Prozent Livemusik“ versprechen.

Jochen Rabe gibt im Vorfeld noch einige Hinweise: „Bei der Tischreservierung kann beim Vorverkauf nur maximal ein Tisch von einer Person gebucht werden“, sagt er. Um die Organisation zu vereinfachen, bittet er um Verständnis, dass direkt Zehner-Tische angeboten werden. „Man sollte sich also neun Leute suchen, mit denen man richtig gut feiern kann, dann hat man schon die besten Fest-Voraussetzungen.“ Bereits vor zwei Jahren wurden die Eintrittskarten fast ausschließlich tischweise verkauft.

Der Erlös der Veranstaltung dient der musikalischen Ausbildung von Kindern im Lambertusdorf über den Musikverein.

Zum Thema Der Kartenvorverkauf für das Dolberger Oktoberfest ist am Samstag, 9. Juni, von 10 bis 14 Uhr in der Mehrzweckhalle (solange der Vorrat reicht). ...