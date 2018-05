Chinesen vor Einstieg bei Leifeld?

Die Nachricht im „Handelsblatt“ schlug am Freitag wie eine Bombe ein. Ein Investor aus der Volksrepublik China interessiert sich für die Ahlener Leifeld Metal Spinning AG, die seit dem Jahr 2007 zur Unternehmensgruppe Georg Kofler gehört. Das Traditionsunternehmen expandierte danach in die Volksrepublik sowie in die USA. Wie das gewöhnlich gut informierte „Handelsblatt“ nach eigenen Angaben aus Kreisen der Bundesregierung erfahren haben will, könnte die Übernahme nach der Außenwirtschaftsverordnung erstmals untersagt werden. Es handele sich um eine „haarige Prüfung“, der Fall sei schwierig.

Leifeld Metal Spinning ist auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Werkzeugmaschinen zur spanlosen Metallumformung spezialisiert und gilt als weltweiter Marktführer für Maschinen mit den Technologien Drücken und Drückwalzen.

Das Unternehmen selbst hüllt sich zu den Berichten in Schweigen. Pressesprecherin Dr. Julia Ingwald erklärte auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir werden dazu keinen Kommentar abgeben.“ Zu gegebener Zeit werde man die Öffentlichkeit informieren, „wenn es eine weitere Entwicklung gibt“, so Ingwald.

Noch steht nicht fest, wie die Bundesregierung sich verhalten wird, denn die geplante chinesische Beteiligung liegt unter 25 Prozent.

Das „Handelsblatt“ schreibt a llerdings: „Wir sind an chinesischen Investitionen interessiert. Das gilt allerdings nicht für Investitionen in kritische Infrastruktur’, heißt es in Regierungskreisen.“ Schließlich habe Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier bereits angekündigt, das Gesetz erneut zu verschärfen, aber bislang offen gelassen, in welcher Form. In dem Artikel wird darüber spekuliert, ob ein Verbot des Einstiegs bei Leifeld eine Reaktion auf die Wirtschaftspolitik der Volksrepublik sein könnte.

Spekuliert werden kann auch nur über Auswirkungen einer chinesischen Beteiligung auf Arbeitsplätze in Ahlen. Der Betriebsratsvorsitzende Bernhard Stellmach erklärte hierzu: „Ich hatte heute noch keine Gelegenheit, mit dem Vorstand darüber zu sprechen. Ich sage dazu gar nichts!“

Schon 2008 wurde das deutsche Außenhandelswirtschaftsgesetz geändert, damit Staatsfonds außerhalb der Europäischen Union – sobald ein Fonds 25 Prozent und mehr erwerben möchte – etwa aus China, Russland oder arabischen Ölstaaten, keinen zu großen politischen Einfluss auf sensible Wirtschaftsbereiche bekommen. Mit der am 12. Juli 2017 beschlossenen Neunten Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) ändert die Bundesregierung die wesentlichen Bestimmungen über die Prüfung ausländischer Direktinvestitionen. Hierüber hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Möglichkeit zu prüfen, ob ein ausländischer Unternehmenserwerb die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet.

Die Änderung hat im Wesentlichen zwei Auswirkungen: Erstens wird der Kreis derjenigen Unternehmen konkretisiert und erweitert, deren Erwerb zukünftig ei­ner Meldepflicht und strengeren sektorspezifischen Vorschriften unterliegt. Zweitens werden die Fristen für das zweistufige Prüfungsverfahren geändert. Dies hat nicht unbedeutende Auswirkungen für die Transaktionspraxis. (Quelle: Internetplattform Noerr).