Die betreffende Örtlichkeit am Gebrüder-Kerkmann-Platz wurde umstellt. Sich verdeckt annähernde Einsatzkräfte konnten den Verursacher der Geräusche aufspüren. Eine Katze hatte eine leere Kekstüte über dem Kopf und war gegen die Scheibe sowie eine Hauswand gesprungen. Nachdem das Tier von der Tüte befreit wurde, flüchtete es offenbar unverletzt in Zwei-Meter-Sätzen vom Einsatzort in unbekannte Richtung.