Ein Mercedes aus der Schublade

Alte, jahrzehntelang ungenutzte Kinderzimmer haben etwas Geheimnisvolles an sich. Mal Schatztruhe, mal Museum, mal Zeitkapsel für Gegenstände, die man eigentlich längst vergessen hat. So war das auch bei Manfred Polland.

Als er gegen Ende des vergangenen Jahres dann eher zufällig eine Schublade in seinem ehemaligen Kinderzimmer öffnete, sprang ihm ein Gegenstand aber sofort ins Auge: Ein beiges Modellauto des Fabrikats „Mercedes 190“. „Schüco 5505 – Elektro Phänomenal“ steht auf der Verpackung. Baujahr? Irgendetwas in den 1950er-Jahren. Einst der Traum aller kleinen zukünftigen Rennfahrer, heute ein Sammlerstück für Nostalgiker und Oldtimerfans.

Doch wo kam das Objekt nun auf einmal her? „Es war irgendwann mal ein Weihnachtsgeschenk, als ich ein kleiner Junge war“, sagt Polland, kann aber selbst nicht mehr rekonstruieren, wann genau er das gute Stück bekommen hatte. Doch ein anderer Gedanke kam ihm dafür sofort: Dieses Modellauto müsste doch etwas für die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ sein. Polland meldete sich bei dem TV-Sender. Und tatsächlich: Von Seiten des ZDF bestand Interesse daran, die Versteigerung des Autos in der bekannten Auktionssendung auszustrahlen. Da Polland selbst jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage war, den Drehort der Sendung in Pulheim aufzusuchen, bat er seine Bekannten Nicole und Thomas Kendermann, für ihn dorthin zu fahren.

„ Als der Anruf der Redakteurin kam, mussten wir nicht lange überlegen. Als der Anruf der Redakteurin kam, mussten wir nicht lange überlegen. “ Thomas und Nicole Kendermann

„Als der Anruf der Redakteurin kam, mussten wir nicht lange überlegen“, erinnern sich Kendermanns. Am 26. Februar war es dann soweit. Mit dem „Mercedes 190“ im Gepäck ging es gen Rheinland, um die Rarität bei „Bares für Rares“ unter den Hammer zu bringen. Natürlich nicht, ohne sich vorher genau informiert zu haben. „Ähnliche Modelle wurden im Internet für ungefähr 160 Euro angeboten“, berichtet Thomas Kendermann über das Ergebnis seiner Recherchen.

Das Ziel stand damit fest: Der Mercedes sollte nicht für unter 180 Euro an den Mann gebracht werden. Ein realistisches Ziel? Für den einschätzenden Experten Detlev Kümmel im gemeinsamen Gespräch mit den Kendermanns und Horst Lichter schon.

„Der elektrische Antrieb funktionierte noch, das Lenkrad mit Drahtwelle ebenfalls und die Lackierung war in einem guten Zustand“, beschreibt Thomas Kendermann die ausschlaggebenden Faktoren für die Einschätzung. Nicht schlecht also für ein Stück aus dem Baujahr 1957.

In seinem alten Kinderzimmer in einer Schublade hatte Manfred Polland das Modellauto wiedergefunden.

Einziger Wermutstropfen: Für dasselbe Modell in der Farbe Grün hätte es mindestens 600 Euro gegeben. Doch das ließ sich nicht ändern, trotzdem ging es für Kendermanns vor das bekannte Expertenteam, dem sie den mitgebrachten Schatz schmackhaft machen durften. Und dann läuft der Start der „Auktion“ nach Maß. Der Händler Wolfgang Pauritsch aus Oberstaufen erkennt das Modell sofort. Eine Bekannte habe das mal gefahren, eröffnet er den Kendermanns. Aber wie viel gibt es nun dafür? Zunächst herrscht Schweigen im Walde. „Ich biete mal 80 Euro“, heißt es dann vom ausgebildeten Bauunternehmer und Pferdewirt Walter „Waldi“ Leh­nertz in bestem Eifeler-Dialekt, der damit zeigt, warum er auch weithin als der „80-Euro-Händler“ bekannt ist. Das Ende der Fahnenstange? Natürlich nicht.

Insbesondere zwischen Lehnertz, Pauritsch und dem Bayer Ludwig „Lucki“ Hofmaier ergibt sich ein spannendes Bieten. Letztendlich willigen die Kendermanns in ein Gebot ein. „Damit konnten wir ganz zufrieden sein“, lässt Nicole Kendermann durchblicken, dass sich der Ausflug nach Pulheim gelohnt hat.

Doch für welchen Preis ist das Modellauto an wen gegangen? Wer das erfahren will, sollte sich heute um 15.05 Uhr die Ausstrahlung der Sendung im ZDF ansehen. Danach bietet es sich womöglich auch an, einmal die Schublade des eigenen alten Kinderzimmers, wenn noch vorhanden, nach Raritäten zu durchforsten.