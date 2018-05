Experimentierfreude ist ungebrochen

Gegen Ende des Konzerts trommelt sich der agile Mani Neumeier scheinbar selbst in Ekstase. Die drei Mitmusiker folgen seinen Rhythmen und spielen sogar bei komplexesten, zuweilen geradezu dadaistisch angelegten Kompositionen in optimaler Abstimmung immer auf den Punkt: „Bravo“-Rufe aus dem Publikum im Saal des Bürgerzen­trums sind dabei am Samstagabend nicht selten zu hören. Schließlich erleben die rund 100 Besucher progressiven Rock aus 50 Jahren Bandgeschichte des Quartetts „Guru Guru“, das genauso wie „Can“ oder später „Kraftwerk“ jene Musik schon früh mitprägte, die von Großbritannien über die USA bis nach Japan als „Krautrock“ bezeichnet wurde. Anfang der 1970er Jahre war es wohl besonders außergewöhnlich, dass derart experimentelle Klänge nicht etwa bloß von den britischen „Pink Floyd“ stammten, sondern plötzlich auch aus Deutschland kamen.

Dass er einer der dienstältesten Schlagzeuger einer Rockband überhaupt ist, ist dem 77-jährigen Mani Neumeier und „Guru Guru“-Mitbegründer am Samstag indessen überhaupt nicht anzumerken. Der legt schon zum Intro druckvoll mit einem Schlagzeugsolo los, zu dem die Gitarristen Roland Schaeffer und Jan Lindqvist mit Bassist Peter Kühmstedt mit mal sphärischen, mal bluesrockigen oder jazzigen Phrasen sowie mit imponierenden und mit viel Zwischenapplaus belohnten Soli einsetzen.

Es ist die offensichtlich ungebrochene Experimentierfreude der Band, die fasziniert: Da wechselt Roland Schaeffer etwa von der Gitarre zum Saxofon oder zum Blasinstrument Nadaswaram. Funk und weltmusikalische Einflüsse dürfen bei „Guru Guru“ dabei genauso aufeinanderfolgen wie pure, basslastige Rock-Riffs. „I never can stop“ singen alle Bandmitglieder zu den treibenden Beats der „Rock‘n‘Roll Machine“. Der Song „Magic Tree“ von der jüngst veröffentlichten CD und Vinyl-LP kommt beim mitklatschenden Publikum genauso an wie Älteres vom 1972er-Album „KänGuru“ oder ein Schlagzeugsolo auf Metall-Tellern, das die Zuhörer dicht gedrängt am Bühnenrand bestaunen, als Mani Neumeier kniend auf der Büz-Bühne agiert.

„Ahlen!“, ruft er dann gegen Ende des Konzerts, als sich herausgestellt hat, dass dieses Gastspiel doch nicht – wie angekündigt – eine Premiere in der Wersestadt ist. Ein Zuschauer hat zwischendurch darauf aufmerksam gemacht, dass er „Guru Guru“ schon mal vor 40 Jahren im Jugendzentrum im Burbecksort erlebt habe. „Ja, stimmt“, sagt Mani Neumeier dann von der Bühne aus: „Nach so vielen Konzerten kann ich mich nicht mehr an alles erinnern“, schmunzelt er. Über 3500 Konzerte haben „Guru Guru“ schon gegeben. Dazu gehört immer auch ein Kult-„Krautrock“- Song aus den 1970er Jahren. Am Samstag im Bürgerzen­trum gibt es für den Klassiker „Elektrolurch“, zu dem sich Neumeier bei der Zugabe unter einer mit Glühbirnen versehenen Maske verbirgt, begeisterten Applaus. Auch 50 Jahre nach ihrer Gründung können „Guru Guru“ also immer noch faszinieren.