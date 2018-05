Mit Kreativität zum Isar-Cup

Nach neunmonatiger Vorbereitung machte sich die D2-Jugend der DJK „Vorwärts 19“ Ahlen in diesen Tagen auf den Weg nach München – genauer gesagt zum Isar-Cup. „Das war schon lange unser Traum“, sagt Trainer André Fisse.

Doch möglich gemacht wurde das sportliche wie kulturelle Unternehmen allein durch Sponsoren und die kreative Eigeninitiative. „Mit dem üblichen Obolus von Verein und Eltern hätten wir das nicht gepackt“, so Fisse. Schließlich musste auch ein Reisebus finanziert werden. „Sonst fahren wir ja immer mit Bullis oder Pkw zu Ausflügen. Das war jetzt schon eine andere Kategorie.“ Die Betreuer und Eltern organisierten also mehrere Waffelaktionen (die „AZ“ berichtete).

Die Teilnehmer und Betreuer. Foto: privat

Letztlich machten sich 32 Ahlener auf den Weg in die Bayern-Metropole. Fisse: „Nach acht Stunden erreichten wir die ,Allianz-Arena‘ bei sonnigen 23 Grad.“ Am Nachmittag besuchte die „Vorwärts“-Truppe den nahen Olympiapark. „Hier konnten sich die Kinder den angestauten Bewegungsdrang und überschüssige Energie des Tages abbauen.“

Am nächsten Morgen begann bei bestem Fußballwetter der Isar-Cup 2018 mit der Eröffnungszeremonie in Moosburg. Hierbei kamen alle 92 Mannschaften aus zehn Nationen zusammen, um in zehn Altersklassen gegeneinander anzutreten. Die Nationalhymnen jeder Nation wurden während eines feierlichen Einlaufs abgespielt. „Unser Kapitän Richard durfte Fahnenträger für alle 30 deutschen Mannschaften sein“, freut sich André Fisse. „Das erfüllte vor allem ihn mit Stolz. Ob es Zufall oder einfach nur Glück war, ist nicht bekannt. Auch unsere eigens für dieses Turnier angefertigte ,Vorwärts-Deutschland-Fahne‘ kam zum Einsatz und war nicht zu übersehen.“

Später die Siegerehrung: Für den erspielten Platz 5 gab es für jeden eine Medaille. Als die Turnierleitung noch von einer Überraschung sprach, spitzten alle neugierig die Ohren. Verblüfft schauten die Ahlener drein, als es hieß: „Der diesjährige Fairplay-Pokal geht an die DJK ,Vorwärts‘ Ahlen. Glückwunsch.“ Damit hatte niemand gerechnet.

Eine Führung durch die „Allianz-Arena“ rundete das Erlebnis bestens ab.