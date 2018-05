Im Rekordtempo zum Marktplatz

Ein rekordverdächtiges Tempo legte am Montag die Pflasterkolonne auf dem Marktplatz vor. Nach intensiven Vorbereitungen wurde das gesamte Teilstück von der Weststraße bis zur Einbiegung in die „gute Stube“ fertiggestellt. „Ich bin sehr zufrieden“, erklärte Stadtbaurat Andreas Mentz nach ei­ner Baustellenbesichtigung am Montagmorgen. Für die Zufahrt hat sich die Stadt für einen Betonpflasterstein ähnlich dem in der Fußgängerzone entschieden. Erst nach der Kurve vor dem Haus Nummer 14 (Boutique „La Casa“) beginnt die ei­gentliche Marktpflasterung.

Für helle Mienen der Baustellenbesucher, darunter auch Robert Reminghorst von den Umweltbetrieben und Carlo Pinnschmidt für das Stadtmarketing, sorgte der Hinweis, dass die Arbeiten bislang voll im Zeitplan liegen. Aufgrund der langen Frostperiode habe es leichte Irritationen über den zwischenzeitlich eingetretenen Stillstand gegeben, räumte Mentz gegenüber dieser Zeitung ein, aber um zu pflastern, müsse der Untergrund optimal vorbereitet sein. „Damit keine weiteren Verzögerungen entstehen.“

In dem Tempo werde es allerdings nicht weitergehen, nahm der Stadtbaurat allzu großen Optimisten den Wind aus den Segeln, die Arbeiten würden womöglich vorzeitig beendet werden können. „Was jetzt folgt, sind Kleinarbeiten wie das Zuschneiden der Steine“, sagte Mentz, und das sei deutlich zeitaufwendiger. Für den heutigen Dienstagmorgen erwartet der Technische Beigeordnete die Anlieferung der Vorrichtung für die Wasserspiele, die vor dem Alten Rathaus platziert werden sollen. „Die Mitarbeiter des LWL haben ihre archäologischen Arbeiten so weit abgeschlossen“, führte Mentz weiter aus, so dass sie jetzt an die Auswertung und an die Dokumentation der Funde gehen könnten. Allerdings ist ihre Arbeit auf dem Marktplatz noch nicht beendet; in zwei oder drei Wochen würden sie ihre nächste Grabungsstätte in Angriff nehmen, die sich mitten auf dem Platz befindet, wo derzeit noch das Mosaikpflaster liegt.

Das sind die neuen Markt-Pflastersteine. Foto: Dierk Hartleb

Damit die Arbeiten möglichst nahtlos fortgesetzt werden können, sind auch schon die Steine für das Marktplatzpflaster angeliefert worden. „Das ist aber noch nicht alles“, schränkt Mentz ein.

Der Fortgang der Verlegungsarbeiten erfolgt unter den kritischen Augen von Besuchern der „Zisterne“ und Passanten. Deren Begeisterung hält sich noch in Grenzen.