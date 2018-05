Zelebriert wurde die Andacht durch den münsterischen Domkapitular Hans-Bernd Köppen, Pfarrer Michael Kroes und seinen emeritierten Kollegen Hermann Honermann. Kirchenchor und Blasorchester sorgten für die musikalische Begleitung.

Der Mai ist traditionell Maria, der Mutter Gottes, geweiht. So steht die Statue der heiligen Maria im Wald am Sundern, reich mit Blumen geschmückt, im Mittelpunkt der Andacht.

Maiandacht im Sundern. Foto: Peter Schniederjürgen

Die barocke Sandsteinskulptur, auch „Waldmadonna“ genannt, wurde im Jahr 1747 an jener Wegekreuzung am Ende der Kastanienallee von Haus Vorhelm aufgestellt. Sie zeigt die Jungfrau Maria als Immaculata (die Unbefleckte), wie sie auf der von Wolken umgebenen Erdkugel steht. Ihr linker Fuß, mit dem sie das Böse in Gestalt einer sich um den Erdball windenden Schlange zertritt, steht auf einer Mondsichel.