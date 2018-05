Wo der Karneval schon jetzt beginnt

Während die Schützen ihre Hochsaison haben, pausieren die Karnevalisten. Doch im Kostümfachbetrieb Schwienhorst-Meier fängt die närrische Session schon jetzt an: Hier werden Kappen und Ornate genäht, Röcke verziert, Wappen gestickt und Prinzenkluften für die künftigen Tollitäten angepasst.

„Man nimmt uns meist nur im Karneval wahr“, weiß Judith Siwon, die gemeinsam mit ihrer Mutter und zwei weiteren Mitarbeiterinnen für den Traditionsbetrieb an der Kampstraße verantwortlich zeichnet. Dabei sei gerade außerhalb der „fünften Jahreszeit“ der Löwenanteil zu produzieren. „Viele Vereine wissen schon jetzt, wer im nächsten oder übernächsten Jahr als Prinz an der Spitze steht“, sagt Siwon im „AZ“-Gespräch. „Und die decken sich natürlich frühzeitig ein.“

Dabei reicht der Einzugsbereich von Schwienhorst-Meier weit über die Stadtgrenzen Ahlens hinaus. Neben den lokalen und den Beckumer Narren haben die Ahlener viele Kunden aus dem Raum Münster oder von noch weiter her. Erst vor wenigen Tagen hat Schwienhorst-Meier eine Gruppe Schützen aus Nordhessen ausgestattet. Entsprechend groß ist der Vorlagenfundus, den die Fachfrau beim „AZ“-Besuch aus den Schubladen zieht. „Jeder Verein hat seine Eigenarten, jede Narrenkappe ist anders.“ Fehlt eine Vorlage, muss der Verein ein Vergleichsstück bringen. „Dann stellen wir ein passgenaues Duplikat her.“

Mal weg vom Karneval: Was Judith Siwon an der Stickmaschine „zaubern“ kann, ist nicht nur für Frohnsinnsvertreter interessant. „Wir besticken auch Stoffe für ganz andere Vereine“, sagt die Ahlenerin. „Ob es der Handwerksbetrieb ist, der sein Logo auf dem Blaumann haben möchte, der Friseurbetrieb oder die Arztpraxis – da ist alles möglich, auch mal in kleineren Mengen.“ Manche wollten ihre Schriftzüge eben auch auf Krawatten oder Hemdkragen sehen, verweist sie auf Kegelclubs und Nachbarschaften.

Foto: Christian Wolff

Bis zu zwölf Farben könne der moderne Stickcomputer in einem Durchgang verarbeiten. Werden es mal mehr, schließt sich ein zweiter Lauf mit großem Geratter an. Nur in den Sommerferien ruhen die Nadeln. „Das ist die einzige Zeit, in der wir tatsächlich mal am Stück geschlossen haben“, lacht Siwon und wechselt eine Garnspule. „Manchmal reißt hier auch der Faden.“

Sei‘s drum: Judith Siwon hat sichtlich Spaß an ihrer Arbeit. Zumal kein Auftrag wie der andere ist. „Mein Urgroßvater hat hier 1913 mit dem Theaterkostümverleih begonnen“, erzählt sie. Noch heute zeugen uralte Zigarrenkisten mit den unterschiedlichsten Knöpfen, Nadeln und Garnen von der langen Geschichte des Betriebs .