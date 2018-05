Um Viertel nach sieben war am Dienstagmorgen ein weiterer Schritt hin zum neuen Marktplatz geschehen. „Passt und fertig“, schallte es nur kurze Zeit später über den Platz, nachdem sich ein Gehäuse von Form und Größe einer Fertiggarage von der Ladefläche eines Sattelschleppers erhoben hatte und durch die Lüfte geschwebt war. Keine fünf Minuten benötigten die Mitarbeiter einer Spezialfirma, um in aller Frühe mit einem Schwerlastkran die Pumpenkammer für das künftige Wasserspiel im Boden zu versenken. Und zwar exakt an der Stelle, an der in den letzten Wochen und Monaten Archäologen Relikte des alten Rathauses und der mittelalterlichen Marktplatzbebauung freigelegt und dokumentiert haben.

Die Höhenkonkurrenz für den Kirchturm von St. Bartholomäus währte nur wenige Minuten, dann war der ausgefahrene Ausleger des Krans auch schon wieder auf Normalmaß zusammengefahren. Ein Schwertransporter aus Bremen lieferte die von der Sendener Firma Mönninghoff hergestellte, 20 Tonnen schwere und rund 50 000 Euro teure Pumpenkammer nach einer nächtlichen Fahrt pünktlich auf Ahlens Marktplatz ab, der momentan einer Großbaustelle gleicht. Während auf Höhe des Chorraumes der Kirche am Wasserspiel gearbeitet wird, verlegten Bauarbeiter im Durchgang zur Weststraße weiter „planmäßig“ die ersten Pflastersteine.

Ob die Pumpenkammer aus Fertigbeton spätere Denkmalpfleger in etwa so begeistern wird, wie es bei den jetzt gemachten Funden der Fall war, ist sich Robert Reminghorst von den Umweltbetrieben nicht ganz sicher.