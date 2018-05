Ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet und drei weitere zum Teil schwer verletzt wurden, beschäftigte am Dienstagabend die Rettungskräfte aus Ahlen und Beckum.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Seat den Wirtschaftsweg Holtmar und beabsichtigte, nach links auf die Hammer Straße in Richtung Dolberg einzubiegen. Nach dem Abbiegevorgang, rund 100 Meter hinter der Zufahrt zu einer Reithalle, geriet der Fahrzeugführer auf die rechte Bankette und anschließend nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Peugeot eines entgegenkommenden 39-jährigen Fahrzeugführers aus Wadersloh.

Der 26-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zwei Mitfahrer in seinem Pkw im Alter von 30 und 26 Jahren wurden schwer verletzt. Der 39-Jährige, der sich in dem anderen beteiligten Fahrzeug befand, wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt.

Der Alarm ging um 19.38 Uhr bei der Einsatzzentrale am Konrad-Adenauer-Ring ein. Es stellte sich zwar heraus, dass sich das Unglück auf Beckumer Gebiet ereignet hatte, doch die Ahlener unterstützten die Kollegen nach Kräften. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Pkw wurden von der Polizei sichergestellt, ebenso das Mobiltelefon des Unfallverursachers. Die Hammer Straße musste bis 22.11 Uhr komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet.