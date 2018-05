Selbstbewusstsein gestärkt

Damit die Kinder auch nach dem Projektende zu den Sommerferien in Bewegung bleiben, gab es für sie aus der Hand von Landrat Dr. Olaf Gericke und Bürgermeister Dr. Alexander Berger zur Belohnung Schnuppergutscheine für die Mitgliedschaft in Sportvereinen.

Damit können die Kinder dort bis zum Jahresende beitragsfrei teilnehmen. Aber auch ein Schwimmkurs der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist mit inbegriffen. Drei Kindergärten im Kreis Warendorf kommen alljährlich in den Genuss des Projekts „Kindergarten in Bewegung“, das über den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Kreises Warendorf und den Kreissportbund Warendorf (KSB) finanziert wird. In 40 Wochenstunden hat die KSB-Übungsleiterin Ute Redemeyer im Kindergarten Bewegungsspiele, Balancier- und Kletterübungen durchgeführt.

„Viele haben sich am Anfang nicht getraut“, blickt die Übungsleiterin zurück, hat dann aber schnell Fortschritte entdeckt. Was auch Kindergartenleiter Hubert Färber aufmerksam beobachtet hat, schließlich hat sich die Koordination der Kinder sichtlich verbessert. „Wer auf unebenem Untergrund balancieren kann, kommt später im Leben auch besser zurecht“, sah er auch die Vorteile über die eigentlichen Übungen hinaus. Denn schließlich hat das Projekt auch das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Kindes gestärkt. Außerdem sei von Experten längst festgestellt worden, dass Bewegung sogar klug mache.

Welches der Kinder hat mehr Bewegungspotenzial? Das war das vorrangige Kriterium bei der Auswahl der Kinder. „Das Ergebnis gibt uns recht“, stellte Hubert Färber fest. Wobei er sieht, dass es auch in der Fläche ein breites Feld zu beackern gibt, schließlich werden die Bewegungsräume im Alltag für Kinder immer weniger.

Landrat Dr. Olaf Gericke, der am Vortag Geburtstag hatte und so nachträglich vom Kindergarten passenderweise die Figur „Hugo, der Bewegungszauberer“ geschenkt bekam, freute sich über den Bewegungsdrang der Kinder: „Bewegung hilft, das wollen wir signalisieren.“ Dass es in Ahlen als Sportstadt ein Leichtes sei, in einem der vielen Sportvereine die Schnuppergutscheine einzulösen, betonte Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Rund 40 Prozent der Jugendlichen treiben Sport in einem Verein. „Vielleicht schaffen wir ja mal mehr als die 40 Prozent – da ist der Schnuppergutschein eine echte Unterstützung“, hoffte das Stadtoberhaupt.