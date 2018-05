Waschechte Lokalprodukte

Wer im Internet den Suchbegriff „Pöttkes“ eingibt, stößt zwangsläufig auf Ahlen. Die Reminiszenz an die heimische Topfindustrie findet sich schließlich in Karneval, Kultur und natürlich dem „Pöttkes- und Töttkenmarkt“ wieder. Insofern verwundert es nicht, dass sich auch jene heimatverbundenen Musiker, die soeben einen Song über ihre Heimatstadt eingespielt haben, diesen Namen gaben.

„De Pöttkes“ – das sind eben waschechte Produkte der Wersestadt. Hinter dem Namen stehen Katrin Rings (Gesang), Alexander Bußmeier (Gesang / Musikalische Leitung), Jonas Künne (Gitarre / Kompositionen), Andreas Burian (Trompete), Benjamin Hengesbach (Posaune), Dirk Abendroth (Schlagzeug), Dominik „Easy“ Isermann (Keyboard) und Matthias Graf (Technik).

Doch angefangen hat alles mit einem närrischen Duo: „Alex und ich sind vor vier Jahren zum ersten Mal zusammen aufgetreten“, sagt Katrin Rings. Unter dem Pseudonym „Ingeborg und Heinz“ brachten sie Lokalkolorit auf die Karnevalsbühnen. „Irgendwann haben wir uns gedacht, da fehlt etwas Musik.“ So sei Jonas Künne mit seiner Gitarre ins Spiel gekommen. Alexander Bußmeier konnte zugleich auf langjährige Erfahrungen in einer A-Cappella-Band zurückgreifen. Künne: „Wir münzten Kölner Karnevalslieder auf Ahlener Verhältnisse um.“ Das kam an beim Publikum – und bestärkte die inzwischen zum Trio angewachsene Gruppe zur Erweiterung.

Durch die Nähe zu den „Happy Trumpets“ stießen Schlagzeuger Abendroth, Trompeter Burian und Posaunist Hengesbach hinzu. Und „Easy“ besann sich auf seine Künste auf dem Keyboard. Die Band wurde also schrittweise geboren. „Seit gut einem Jahr sind wir offiziell als ,Pöttkes‘ aktiv“, so Rings. „Das Ganze konnte ja nicht mehr ,Ingeborg und Heinz‘ heißen“, lacht Jonas Künne. „Wir wussten, wenn wir uns weiter aufs Lokalkolorit konzentrieren wollen, müssen wir auch einen einschlägigen Namen haben.“

Die legendäre „Bäreninsel“. Foto: Archiv

Im aktuellen Lied verarbeiten „De Pöttkes“ das spezifische Heimatgefühl des Ahleners, nennen Orte und Plätze. Auch welche, die längst ein anderes Gesicht tragen. Die „Bäreninsel“ zum Beispiel. Als die markante Trinkhalle vor dem früheren Hotel Gretenkort (heute HBB-Zentrum) abgerissen wurde, war Jonas Künne zwar erst knapp vier Jahre alt. „Ich weiß aber um ihre Bedeutung“, sagt der Vollblutmusiker. „In meinem Alter ist man doch langsam so weit, dass man zurückblickt“, hat er festgestellt und nennt gleich ein Beispiel: „Wir gehören zur letzten Generation, die unsere Zeche noch aktiv erlebt hat. Wenn wir das in unseren Songs rüberbringen, tragen wir dazu bei, die Erinnerung an wichtige Teile unserer Stadtgeschichte weiterzutragen.“

Den Song „Ahlen – Meine Heimatstadt“ gibt es bereits in einer ersten Version. Er wird aber noch einmal neu aufgenommen, kündigen „De Pöttkes“ an. Anschließend wird er im Internet abrufbar sein. „Vielleicht erstellen wir auch eine CD-Version“, blickt Katrin Rings voraus.