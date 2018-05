Wenn die Tiere doch klüger sind

Dumme Kuh, alter Esel, blöde Ziege – gemessen an den Beschimpfungen, die sich Kinder heute auf dem Schulhof gegenseitig an den Kopf werfen, klingen diese Beleidigungen fast harmlos. Was aber, wenn sich die Tiere gegen diese wenig schmeichelhafte Vereinnahmung zur Wehr setzen?

Das aber genau passiert in dem Musical „Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren“, das Kinder der Albert-Schweitzer-Schule am Dienstag in der Aula der Sekundarschule unter Leitung von Kirsten Krimphove aufführten. „Wir haben dafür eigentlich seit Anfang des Schuljahres begonnen“, erklärt die Schulleiterin. Denn bevor es an das Einstudieren der Gesangpartien ging, war bei den Mädchen und Jungen der Theatergruppe zunächst Textverständnis gefragt. Erst später kam dann der Chor an die Reihe.

Musical an der Albert-Schweizer-Schule 1/12 Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

Foto: Dierk Hartleb

„Das ist doch wohl eine Unverschämtheit“, ereifern sich die Tiere, nachdem die schlaue Ratte die Kinder bei ihrem Treiben auf dem Schulhof belauscht hatte, und machen ihrem Ärger musikalisch Luft. Aber selbst der Ratte, sonst nicht auf den Mund gefallen, will nichts einfallen, als Kuh, Schwein, Ziege, Esel, Schlange, Hase, Hahn und Huhn gemeinsam beratschlagen, wie sie am besten gegen ihre Verunglimpfung angehen und den Kindern eine Lektion erteilen. Weil Rache „hässlich“ ist, kommt so ein Handeln für sie nicht in Frage.

Vielleicht weiß ja die kluge Eule Eulalia Rat, die von Gockel Gisbert aus ihrem Tagesdomizil geholt wird. Sie legt ihren Gefährten ans Herz, nicht „Gleiches mit Gleichem“ zu vergelten. Stattdessen sollten sie sich großzügig zeigen und eine große Show präsentieren. Begeistert nehmen die Tiere die Idee auf und verblüffen die Kinder mit ihrem Können. Aber wie sich dafür angemessen revanchieren?

„Bringt uns zum Lachen“, fordern daraufhin die Tiere die Kinder auf, die nun ihrerseits eine lustige Schau abziehen. Siehe da: Die Tiere können sogar über die akrobatischen Einlagen der Kinder lachen. Und oh Wunder: Die zuvor verstummten Kinder haben sogar ihre Sprache wiedergefunden.

Der angebotene Waffenstillstand ist den Tieren aber zu wenig. Sie sind auf Frieden aus, der dann feierlich besiegelt und beschworen wird. „Wir wollen nicht mehr schimpfen“, versprechen sich beide gegenseitig.

Allen Beteiligten auf der Bühne und im Zuschauerraum fiel am Schluss ein Stein vom Herzen, denn trotz brütender Hitze hatten die kleinen Akteure das fast einstündige Singspiel durchgehalten und dabei eine mitreißende Spielfreude entwickelt, die die Zuschauer zu Begeisterungsstürmen veranlasste. Für Chorleiterin, Dramaturgin und Choreographin Kirsten Krimphove und ihre Kolleginnen gab es anschließend noch vom Förderverein ein dickes Dankeschön.

Im kommenden Schuljahr sind die angehenden Viertklässler beim nächsten Musical an der Reihe. Dessen Titel wird allerdings noch nicht verraten.