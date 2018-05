Von der Couch aus Fundsachen ersteigern

„Uns geht der Platz aus, Fundsachen ganzjährig zu sammeln“, hat Gruppenleiter Michael Göttfert, zuständig für das Fundbüro, nur ei­nes von gleich mehreren Argumenten parat, den Modus für Versteigerungen an ein heutzutage gängiges Verfahren anzupassen. Auch sei es immer wieder ein großer Aufwand gewesen, vor allem Fahrräder an einem Ort zu präsentieren und unter den Hammer zu bringen.

Göttfert betont aber auch, dass die neue Online-Versteigerung letztlich auch bürgerfreundlich ist. Denn ab sofort muss sich niemand mehr den jährlichen Versteigerungstermin freihalten, quasi von der Couch aus kann per Laptop oder Tablet täglich und rund um die Uhr mitgeboten werden.

24 Fundsachen stehen schon online, darunter 18 Fahrräder, zwei Uhren und ein Rucksack. Aber auch Kurioses: So befindet sich ein 360 Meter langer Mähfaden für Rasentrimmer im Angebot.

Angeboten werden die Fundsachen über das Behördenportal „Loprio“, auf dem bundesweit Fundsachen zur Versteigerung angeboten werden. Zu erreichen ist sie über ahlen.de, wenn dort der Reiter „Fundbüro“ angeklickt und dann der Button „Versteigerungen“ angewählt. wird. Schneller geht‘s, wenn auf der Startseite der städtischen Homepage der entsprechende Link angeklickt wird. Auch über die Ahlen-App ist ein Mitbieten möglich.

„Das funktioniert wie bei Ebay“, erklärt Markus Göttfert, Lediglich ein Sofort-Kauf ist nicht möglich, schließlich ist es eine Versteigerung. Man muss sich im Portal registrieren lassen, wie das Mitbieten erfolgt das gebührenfrei.

Zur Versteigerung kommen lediglich Fundsachen, die mindestens sechs Monate und zwei Wochen zuvor bei der Stadt abgegeben wurden. Das ist die gesetzliche Frist. Wer im Versteigerungsportal ein nachweislich gestohlenes Teil entdeckt, sollte das umgehend beim Ordnungsamt anzeigen, dann wird es aus der Versteigerung herausgenommen.

Versteigert wird über das Jahr hinweg in Schüben, immer wenn ein Paket von mindestens zehn Fundsachen zusammenkommt, werden sie im Versteigerungsportal für 14 Tage eingestellt. „Es wird laufend aktualisiert“, erklärt Michael Göttfert das Prozedere. Kommt der nächste Schwung, will Ralf Grote von der Öffentlichkeitsar­beit auf der Stadt-Homepage und auf der AhlenApp darauf hinweisen.

Damit die Fundsachen von Interessenten beurteilt werden können, erscheint auf der Artikelseite nicht nur eine Beschreibung, sondern auch ein Foto mit dem zugehörigen Startpreis. In Schritten von einem Euro kann dann mitgeboten werden, was schon jetzt bei den ersten 24 Fundsachen gut funktioniert. „Inzwischen gab es schon 1500 Besucher mit 50 Geboten bei 17 Fundsachen“, unterstrich der Gruppenleiter den Erfolg. Und das, obwohl die Versteigerung erst am Montag online gegangen ist. Am 10 Juni laufen diese Versteigerungen ab.

Damit die Versteigerung nicht von Spaßvögeln missbraucht wird, weist Michael Göttfert vorsorglich darauf hin, dass die ersteigerten Fundsachen verbindlich ge­gen Barzahlung im Rathaus abgeholt werden müssen. Eine Zustellung kann nicht erfolgen.

Bei der Gelegenheit wies Michael Göttfert zudem darauf hin, dass im Fundbüro noch viele andere Gegenstände lagern, die noch nicht zur Versteigerung kommen können. Unter www.ahlen.de/start/service/fundbuero/ können die aktuell 367 Gegenstände aufgerufen werden. Dazu gehört auch ein Pedelec, wie der Gruppenleiter erstaunt festgestellt hat, für das sich bisher noch niemand als rechtmäßiger Eigentümer gemeldet hat.