Seit zwei Jahren hat die Mammutschule das Mammut als Emblem, seitdem hat sich Lehrer Florian Pawlik immer um das Maskottchen gekümmert, ob auf Schul-T-Shirts oder als Wandschmuck. „Der Wunsch nach einem Stahl-Emblem an der Wand im Eingangsbereich bestand schon länger“ erklärte der Lehrer. Dieser Wunsch kam dann über Umwege auch bei Eric Plotka, technischer Leiter des HBl-Stahlhandels am Standort Ahlen, an. Zu seinem Aufgabenbereich gehört es, Logos in Stahlschilder umzusetzen.

Nach Rücksprache mit HBL Standortleiter Frank Hammermeister wurde dann die Entscheidung getroffen, für die Mammutschule mit einer Laserschneideanlage ein Schild zu erstellen und auch die Kosten dafür zu übernehmen. 1,50 Meter hoch wurde das Schild am Ende und ist an der Wand hängend auf den ersten Blick beim Betreten des Schulgeländes sichtbar.

„Als Unternehmen mit einer Niederlassung in Ahlen fühlen wir uns dem Standort sehr verbunden“, begründete Frank Hammermeister die Sponsoringaktion. Er betonte aber auch, dass der HBL-Stahlhandel auch bereit ist, weitere Projekte dieser Art zu unterstützen.