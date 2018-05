Mit dem 377. Schuss hat Wolfgang Schroer am Fronleichnamstag das geschafft, was nur Auserwählte schaffen: Er ist König des Bürgerschützenvereins Ahlen. Um 19.08 Uhr setzte er der Spannung, die sich über Stunden an der Vogelstange aufgebaut hatte, ein Ende.

Zuvor waren die Insignienjäger erfolgreich. Der Apfel fiel beim 41. Schuss durch Olaf Rittmeier. Mit dem 114 Schuss holte Wolfgang Büscher das Zepter herunter. Und beim 140. Schuss durch Dirk Berkemeier fiel das Zepter ins Gras. Der linke Flügel ging mit dem 158. Schuss an Josef Ostermann, der rechte mit dem 164. Schuss an Volker Hörster. Mit dem 168. Schuss machte Peter Oberdorf den Stoß fallreif.

In diesem Jahr war bei den Bürgerschützen vieles anders. Aufgrund der Baustellen auf dem Marktplatz und auf der Weststraße traten die Aktiven zunächst im Stadtpark an und nahmen dann einen veränderten Marschweg. Insgesamt verlief das Fest aber entspannt und ohne die befürchtete Gewittereinlage am späten Nachmittag.