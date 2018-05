Die Entscheidung im Westen fiel um 17.54 Uhr. Schon mit dem 377. Schuss holte Andre Venjakob die Reste des Adlers von der Vogelstange, nach dem er bereits mit dem 150. Schuss den Apfel geholt hatte.

Vom flutartigen Regen, der in weiten Teilen des Münsterlands niederging, blieb der „Gemütliche Westen“ verschon. In einem Festzug ging es am Nachmittag von der Stadt zur Festwiese bei Quante. Das noch amtierende Königspaar Annette und Peter Gebhardt fuhren dabei in einer offenen Kutsche. Bereits kurz nach 20 Uhr stellte Oberst Martin Hummels den Hofstaat vor.