Tönnishäuschen feiert Norbert Middrup

Norbert Middrup ist neuer Schützenkönig bei den Schützenbrüdern von St. Antonius in Tönnishäuschen! Der ehemalige Schriftführer des Schützenvereins holte mit dem Schnappszahlschuss 444 um 18.47 Uhr den letzten Rest des einstmalz stolzen Aars von der Stange. Zu seiner Königin berief er Steffi Papenfort.

Nachdem es bei hochsommerlich schwülem Wetter ganz nach Gewitter aussah, kamen die Schützen im Kapellendorf bis auf wenige Regentropfen glimpflich davon. Dementsprechend gemächlich verlief das Finale des Königsschießens, das Norbert Middrup allein gestaltete, weil es keinen Mitbewerber um die Königswürde gab.

Bei den Insignien waren Christian Lüring (Krone / 33. Schuss), Thomas Wördemann (Zepter / 102.), Frank Scherlitz (Apfel / 158.), Andreas Lohoff (Schwinge rechts /310.) und Norbert Lohoff (Schwinge links / 334.) erfolgreich. Nachdem Ludger Fleuter gegen 18.15 Uhr mit dem 401. Schuss den Stoß geschossen hatte, wurde der Wettbewerb plötzlich zäh, so dass über fünf Minuten kein Schütze an der Stange zu sehen war.

Schützenfest in Tönnishäuschen 1/28 Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenstimmung in Ahlens kleinstem Ortsteil. Foto: Ralf Steinhorst

Dann versuchten sich zwar Wilfried Berkemeier, Ralf Budt, Heinrich Wördemann Markus Avermiddig und allen voran Ralf Füchtenhans, das aber nur halbherzig. Schließlich nahm Norbert Middrup den Abschuss des Aars in die Hand und wurde neuer Regent in Tönnishäuschen. (Ausführlicher Bericht in der Samstagsausgabe der „Ahlener Zeitung“.)