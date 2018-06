„Zwischendurch gibt es Elemente, die kindgerecht sind“, streicht FBS-Leiter Lars Koenig den familiären Schwerpunkt im Titel heraus: „Nomen est omen – der Name ist das Zeichen.“ Dementsprechend gemächlich werden sich die Wallfahrer auf den Weg machen, schließlich ist die Strecke zur Wallfahrtskapelle auch für Kinder gut zu schaffen, wie sich in den Vorjahren gezeigt hat.

Es gibt zwei Startgruppen. Die Ahlener und Dolberger treffen sich mit ihren Leezen um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz an der St.-Bartholomäus-Kirche, die Vorhelmer kommen um 10.30 Uhr am Pfarrheim St. Pankratius in den Tritt. An der Grundschule in Enniger treffen beide Gruppen zusammen und werden die restliche Wegstrecke bis zur Wallfahrtskapelle gemeinsam bestreiten. Für unterwegs bitten die Veranstalter darum, Verpflegung und eine Decke im Gepäck mitzunehmen.

Zwischen Enniger und Buddenbaum werden verschiedene Stationen angesteuert, darunter ist auch ein Halt am Hof Rückkämper eingeplant, um zu beten und zu verschnaufen. An der Wallfahrtskapelle Buddenbaum angekommen, findet ein gemeinsamer Familiengottesdienst statt. Anschließend laden die Organisatoren zu einem Grillpicknick ein; der Abschluss ist gegen 13.30 Uhr vorgesehen. Die Rückfahrt kann jede Familie nach eigenen Plänen gestalten.

Um vor allem das Picknick besser planen zu können, wird um Anmeldung unter der Nummer 9 12 30 bei der Familienbildungsstätte gebeten. Die Anmeldezettel, die in den Kirchen ausliegen, können sowohl in der FBS als auch im Pfarrbüro St. Pankratius abgegeben werden. Die Anmeldung sollte bis zum 18. Juni erfolgen. Wer sich noch spontan der Wallfahrt anschließen möchte, ist dennoch eingeladen. Weitere Informationen erteilen Pastoralreferent Stefan Bagert (Telefon 0 25 28 / 92 99 63 12) und Pfarrer Willi Stroband (Telefon 01 72 / 2 84 87 89).