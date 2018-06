Die hochsommerlichen Temperaturen bei 30 Grad Celsius machten den Gottesdienstbesuchern sichtlich zu schaffen. Trotzdem nahmen zahlreiche Katholiken am Donnerstagvormittag an der Fronleichnamsprozession teil. Ausgangspunkt war der Schlossplatz von Haus Vorhelm, wo traditionell der Gottesdienst gefeiert wird.

Vor Beginn des Gottesdienstes trafen sich die diesjährigen Kommunionkinder und Messdiener in St. Pankratius, von wo sie zum Schlossplatz von Haus Vorhelm zogen, wo der Gottesdienst als Auftakt der Fronleichnamsprozession stattfand. Die Teilnehmer nutzten bei den hohen Temperaturen aber kaum die bereitgestellten Stühle auf dem Platz, sondern suchten lieber den schützenden Schatten an den Gebäuden des Anwesens.

Auch Pfarrer Michael Kroes nahm Rücksicht auf die Hitze und ließ seine Predigt ausfallen. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor St. Cäcilia und dem Blasorchester des Musikvereins Vorhelm gestaltet.

Im Anschluss an den Gottesdienst begann die Prozession, die zunächst durch den Grafenwald und anschließend durch an der neuen Siedlung vorbei über die Glatzer Straße und die Gartenstraße, die Schulstraße und Pankratiusstraße zur Pfarrkirche St. Pankratius führte. Die geschmückten Altäre am Wegesrand dienten dabei als Stationen für ein kurzes Innehalten und für Gebete.