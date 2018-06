Ahlen -

Mit hochsommerlichem Wetter endete am Mittwochabend das Schützenfest des Schützenvereins Alt- und Neuahlen. Bevor in der Festhalle am „Haus Quante“ der Festball eröffnet und die neuen Majestäten Klaus Dorenberg und Martina Post gefeiert wurden, zogen die Schützen mit ihren Partnerinnen in ihrer traditionellen Polonaise durch die Bauerschaft.