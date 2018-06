Das Insektensterben ist zurzeit ein großes Thema und so wollen sich die Naturschutzjugend Ahlen (NaJu) und der SPD Ortsverein Süd-Ost-Dolberg gemeinsam dafür einsetzen, die Lebensräume für Bienen, Fliegen, Schmetterlinge und andere Arten nicht nur zu erhalten, sondern auch wieder auszubauen. Sie appellieren an Bürger und Gruppen, sie dabei zu unterstützen.

„Wir haben 80 Prozent Rückgang an Fluginsekten in den letzten Jahren“, verdeutlicht Frederik Werning, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, und weist gleichzeitig auf die dramatischen Folgen hin. Denn über 2000 heimische Nutz- und Wildpflanzen-Arten sind zu über 80 Prozent auf die Bestäubungsleistung von Bienen und Fluginsekten angewiesen. Das wiederum bedeutet einen gravierend negativen Einschnitt in das Ökosystem.

Als die NaJu die Idee hatte, Vereine und Gruppen anzusprechen, ob sie nicht Flächen für Blumenwiesen und Insektenhotels zur Verfügung stellen können, hatte sie sofort die Unterstützung der SPD. Zumal die Partei schon seit einigen Wochen mit dem Projekt „Zeit zum Aufblühen“ kreisweit Tütchen mit Blühmischungen als Starthilfe für Blumenwiesen verteilt, speziell auch bei Kleingartenvereinen (wie berichtet).

„Hier im Zechenpark wäre ein guter Standort für ein Insektenhotel“, hat NaJu-Vorstandsmitglied Steffen Biehs nicht nur eine Fläche im Blick. Auch die Obstwiesen im Berliner Park, die Langst am Julius-Diekel-Weg, die Obstwiese an der Brüningswiese sowie die Fläche an der Wetterstation Alte Beckumer Straße am Werseradweg wären nebst Bereichen um die Regenrückhaltebecken bestens geeignet, weil sie große Freiräume bieten. Dort können nämlich Wildblumenwiesen angelegt werden, die Insekten ausreichend Nahrung anböten, es könnten gewissermaßen Insektenhotels mit Frühstück entstehen.

Zur finanziellen Unterstützung wird die NaJu beim Bürgermeister einen Antrag auf finanzielle Bezuschussung von 720 Euro für drei Insektenhotels aus dem Fördermittelfonds für bürgerschaftliche Projekte stellen, über den im zuständigen Fachausschuss am 14. Juni beraten werden soll. Die Naturschutzjugend baut die Insektenhotels auf Grund vorliegender Baupläne selbst. „Wir wollen Vereine animieren, ebenfalls Insektenhotels zu bauen und Anträge zu stellen“, erklärt Steffen Biehs, wobei Frederik Werning ergänzt: „Wir wollen einen Stein ins Rollen bringen.“ Wer die Aktion unterstützen möchte, kann zum Bau der Insektenhotels von der NaJu Orientierungshilfen erhalten. Info-Flyer zur Beantragung von Fördergeldern stellt die SPD bereit, die dazu auch Informationsgespräche anbietet.