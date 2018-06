Rund 200 Gläubige trafen sich am Donnerstag zur Fronleichnamsprozession in der St.-Gottfried-Kirche. Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig leitete den frommen Zug. Er begrüßte und erklärte Strecke und Stationen. „Unter dem Motto ‚Mit Dir auf dem Weg‘ gehen wir zunächst Richtung Blumen Göske und holen dort die Hostie in der Monstranz“, sagte der Pfarrer.

Unter Geleitschutz der Polizei, sie musste zweimal die Beckumer Straße absperren, machte sich der Prozessionszug auf den Weg. Dr. Kaulig hatte zuvor die Gläubigen aufgefordert, den ersten Teil der Strecke immer paarweise zu gehen. Noch in der Kirche hatte er die Gruppenfolge eingeteilt. So machten die Malteser als Marschbegleitung den Abschluss. Musikalisch unterstützten rund 20 Mitglieder der Sendenhorster Stadt- und Feuerwehrkapelle die Prozession. Den Beginn machten die Messdiener mit dem Vortragekreuz. Es folgten die Kommunionkinder und der Baldachin mit dem Evangeliar, getragen von Pfarrer Joseph Thota, und schließlich die Gemeindemitglieder.

So zogen sie von der Kirche Richtung Bergstraße. Der folgte der Zug bis Edisonstraße. Dort überquerte die Fronleichnamsprozession mit Polizeischutz die Beckumer Straße. Die Hostie in der Monstranz kam wie geplant bei Blumen Göske hinzu. Dort hörten die Teilnehmer die Lesung und die Predigt. Weiter ging es nach erneuter Überquerung der großen Straße entlang der Schuckert- und der Harkortstraße zur zweiten Station an der Paul-Gerhardt-Schule. Dort fand die Eucharistiefeier statt.

Zum abschließenden Segen führte der Pfarrer seine Gemeinde wieder zur Gottfriedkirche. Dort gab es den Segen und danach eine Begegnung mit Würstchen und Getränken.