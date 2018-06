330 Jahre: Mehr als eine stolze Zahl

Seit genau 330 Jahren sind Bürgerschützenfeste in Ahlen belegt. „Eine stolze Zahl, ein stolzer Verein“, sagte der Vorsitzende Horst Schenkel zur Eröffnung des Königsballs am Samstagabend im festlich geschmückten Zelt auf der Wiese am Südwall. Doch ein Verein bestehe aus mehr als nüchternen Zahlen.

Der Schützen-Chef nutzte den runden Geburtstag, um allen Sponsoren und Helfern hinter den Kulissen, Vorstandsmitgliedern und Ehefrauen für den großen Rückhalt zu danken, ohne die ein solches Schützenereignis nicht denkbar wäre. Die Zusammenarbeit mit dem Festwirt Strohbücker unter Leitung von Christian Korte sei bestens eingespielt, hielt Schenkel fest und lobte vor allem das schmackhafte Büfett, das den Gästen an zwei Tagen serviert wurde. Für besondere Verdienste ehrte Horst Schenkel die beiden „Spontan-Discjockeys“ Marcel Jäger und Holger Steinhoff. Zum Hintergrund: Der Vorstand hatte eigentlich beschlossen, am Freitagabend keinen DJ mehr einzusetzen. Doch das hatte massive Proteste aus den Reihen der Aktiven hervorgerufen. Und so sprang das Not-Duo ein und heizte nach dem Kommers doch noch ordentlich ein.

Im Mittelpunkt des Samstagabends standen neben der frisch ins Amt gehobenen Majestät Wolfgang „Wulle“ Schroer nebst Königin Marion Bußmann samt Gefolge die Jubiläumsthrongesellschaften. Zunächst bat der Vorsitzende den Regenten von 1978, Hans Brockmann, nach vorne. „Wer ihn nicht kennt, der ist kein Mitglied unseres Vereins“, unterstrich er die Präsenz und Treue des Jubilars. Ehefrau Gerti Brockmann erhielt dazu einen Blumenstrauß. Im Jahr des 300-jährigen Bestehens der Bürgerschützen holte Altbürgermeister Herbert Faust den Vogel von der Stange. Auch seine damalige Mitregentin Inge Nahrath ließ es sich nicht nehmen, das 30-Jährige gebührend zu feiern. „Als jüngster Schützenkönig ist Matthias Heib in die Geschichte unseres Vereins eingegangen“, erinnerte Schenkel. Das Silberjubiläum beging der Ex-König gemeinsam mit Sigrid Seiling.

Königsball des Bürgerschützenvereins 1/45 König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

König Wolfgang Schroer sowie die Jubelkönigspaare standen im Mittelpunkt des Ballabends. Foto: Christian Wolff

Ein schneidiges Bild gaben erneut die Jungschützen ab, nach dessen Einmarsch auch die amtierende Throngesellschaft begrüßt wurde. Der scheidende König Marcel Damberg erhielt im Anschluss seine Königsplakette, die ihn nun immer an sein Regentschaftsjahr erinnern wird. Damberg stellte zudem seinen Königsorden vor, der künftig das Silber an der Potentatenkette ergänzen wird. Er erläuterte die Intention der abgebildeten Symbole, die sowohl berufliche als auch private Vorlieben von Schule bis Bundeswehr widerspiegeln. König Wolfgang Schroer war indes noch immer begeistert von den vergangenen Festtagen. „Schon am Dienstag bekam ich ein königliches Zeichen“, verriet er. So habe sich ein Pfau vor seinem Fenster gezeigt.

Mit dem Eröffnungstanz und den ersten Klängen der Partyband „Birdie“ wurde eine rauschende Ballnacht eingeläutet, die für einige bis in die frühen Morgenstunden andauerte.