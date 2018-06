Durstiger Thron dichtete ein Lied

Jede Pflasterung einer Hofeinfahrt in Tönnishäuschen dürfte zukünftig unter den Dorfbewohnern zu Gerede führen. Will da etwa jemand zukünftiger Schützenkönig werden? Diesen Rückschluss ließ jedenfalls die launische Thronrede von Krönungsmeister Jörg Hanskötter zu, der auf dem Festplatz an der Alten Schule im Kapellendorf am Samstagabend die Proklamation der St.-Antonius-Schützenbruderschaft vornahm.

Jörg Hanskötter beleuchtete intensiv die Regentschaft von Friedhelm Hanskötter und Katja Kaldewei, die er als Geschichte von „Schnaddel und Hans im Glück“ bezeichnete. Mit der Pflasterung seiner Hofeinfahrt kurz vor dem Schützenfest läutete der scheidende König geheim seine Regentschaft ein. „Alle Helfer sollten ein Anrecht bekommen, seinen Hofstaat zu bilden“, erkannte Jörg Hanskötter schnell, warum nach dem Schuss ins Schwarze auch schnell der Hofstaat gebildet werden konnte. Ein langgehegter Traum ging damit in Erfüllung, schließlich fuhr Friedhelm Hanskötter schon in jungen Jahren mit einem Rad der Marke KTM durchs Dorf – einer „Königlich Tönnishäuschener Maschine“

Nach der Übernahme war schnell das Thronlied „Durstig, wir sind so durstig!“ getextet, dass der scheidende Hofstaat aus dem Stand bei der Proklamation vortrug. Natürlich wurde auch viel und deftig gefeiert, was den Krönungsmeister schwer beeindruckte: „Ich habe Bilder und Videos gesehen. Ich dachte, dass es sich hierbei um Material vom G8-Gipfel in Hamburg handelt.“ Eine von den Jungschützen geschenkte Gans brachte Königin Katja nicht nur den neuen Spitznamen „Schnaddel“ ein, durch die von König Friedhelm genehmigte Hochzeit änderte sich während der Regentschaft auch ihr Nachname von Schwermann in Kaldewei. „Es war superschön“, bilanzierte Jörg Hanskötter das Thronjahr und sprach zugleich eine Warnung aus: „Sollten sie zukünftig eine Aufforderung zur Mithilfe für anstehende Pflasterarbeiten bekommen, würde ich diese an Ihrer Stelle annehmen.“

Krönungszeremonie der St.-Antonius-Schützen 1/48 Mit Krönung und Festball ging am Samstag das Tönnishäuschener Schützenfest weiter. Foto: Christian Wolff

Ebenso humorvoll begrüßte der Krönungsmeister das neue Königspaar Norbert Middrup und Stephanie Papenfort samt Hofstaat. Eigentlich sollte der neue König zum Schützenfest einen stellvertretenden Offiziersposten übernehmen und lieh sich die weiße Hose seines Sohnes Simon, der darin vor drei Wochen Jungschützenkönig in Vorhelm wurde. „Die Königshose“, würdigte Jörg Hanskötter dementsprechend das Kleidungsstück, das Norbert Middrup sicher auf den Thron hob. „Ich gehe sicher davon aus, dass Großes auf euch wartet“, entließ der Krönungsmeister den Thron in das Regentschaftsjahr.

Weit mehr Gäste als Einwohner hatte die Kapellengemeinde am Abend beim Königsball. Sogar eine uniformierte Abordnung aus Albersloh mischte sich unters ausgelassene Volk. Da wurden gleich Kontakte für einen möglichen Gegenbesuch am ersten Juli-Wochenende geknüpft. Vielleicht macht die neue Throngesellschaft ja gleich einen Ausflug daraus . . .

Am Sonntag fand das Fest beim Frühschoppen mit Tombola einen gemütlichen Abschluss.