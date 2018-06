Hubert Stienemeier ist Ehrenvorsitzender

Hinter den Kulissen wurde die Aktion im Stillen vorbereitet, so dass Hubert Stienemeier, noch bis zum Frühjahr langjähriger Vorsitzender beim Gemütlichen Westen, am Samstagmorgen beim Königsfrühstück in der Stadthalle vollkommen überrascht wurde. Sein Nachfolger Jens Düding ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden.

22 Jahre Vorstandsarbeit, davon neun Jahre als Vorsitzender – so ganz klanglos wollten die Schützen des Gemütlichen Westens ihr ehemaliges Vorstandsmitglied Hubert Stienemeier nicht in die zweite Reihe entlassen. „Du brennst für den Gemütlichen Westen“, würdigte der neue Vorsitzende Jens Düding das Engagement von Hubert Stienemeier für den Schützenverein. Damit habe er den Verein zu dem erfolgreichen Verein gemacht, der er heute ist. Denn der Gemütliche Westen ist mit seinen über 350 Mitgliedern ein fester Bestandteil des Schützenwesens in Ahlen. „Du hattest immer ein offenes Ohr für die Mitglieder“, beschrieb Jens Düding den Stil des jahrelangen Engagements.

Diesen Stil kommentierte Oberst Martin Hummels mit einem Augenzwinkern: „Deine besondere Art Dinge auszudiskutieren war sehr speziell“. Damit habe Hubert Stienemeier immer wieder eigene Akzente gesetzt. Aber: diese Methode hat auch immer alle mit einbezogen und kam deshalb gut an. „Du hast den Verein gut übergeben“, lobte der Oberst den ehemaligen Vorsitzenden.

Auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der Hubert Stienemeier schon sehr lange persönlich kennt, bekannte, dass er seit langem mitverfolgt habe, wie dieser den Verein geprägt habe. Deshalb wurde dort der Teamgeist immer großgeschrieben. „Eigentlich müsstet ihr ‚Super Aktiver Westen‘ heißen. Der Bürgermeister dankte Hubert Stienemeier für seinen Einsatz und bescheinigte ihm, damit auch die Stadt Ahlen gut repräsentiert zu haben.

„Unglaublich! Ich dachte, ich stehe nie wieder hinter dem Rednerpult“, zeigte sich der Geehrte sichtlich überrascht. Er dankte allen, die ihn über Jahre hinweg unterstützt haben, gab aber auch eine Mahnung mit auf den Weg: „Ihr solltet diesen Zusammenhalt nie vergessen“.

Damit Hubert Stienemeier auch weiterhin für den Verein „Gemütlicher Westen“ brennen kann, überreichte der Verein ihm die Spezialanfertigung einer Feuerschale, auf der er auch Grillen kann.