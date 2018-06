Der Tierschutzverein schlägt Alarm: Unbekannte haben in diesen Tagen 45 Angora-Kaninchen unterschiedlicher Altersklassen im Stadtwald Langst ausgesetzt. „Wir haben sie am Samstag so gut wir konnten eingefangen“, sagt Helga Beckmann vom „Mammut-Tierheim“ in Tönnishäuschen. „Zehn weitere sind uns leider entwischt. Wir versuchen sie noch einzfangen. Zwei weitere leider schon gestorben.“ Die Tiere seien in einem schlechten Zustand gewesen und werden derzeit tierärztlich untersucht, geimpft und kastriert. Dafür bitten die Tierschützer um Spenden. Außerdem werden mögliche Zeugen um Hinweise gebeten, wer die 45 Kaninchen ausgesetzt hat. „Sie wären unter diesen Umständen mit Sicherheit verendet“, ist Helga Beckmann überzeugt.