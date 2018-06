Befreiung vom „Quastenför“

Wer ist schuld, wenn einem wirklich gar nichts mehr gelingt? Das Schicksal oder gar ein böser Fluch? Nein, im Fall von Pauline ist es ein „Quastenför“, der ihr gehörig zu schaffen macht. Und für welche Missgeschicke der verantwortlich ist, erfuhren die zahlreichen jungen Zuhörer am Sonntagnachmittag beim gleichnamigen Theaterstück des „Brille-Theaters“ aus Witten bei der Reihe „Raus in die Langst“.

Ein Tritt in einen ekeligen Hundehaufen, ein Sturz von der Treppe bis hin zum mysteriösen Verschwinden von Schulsachen: Bei Pauline scheint wegen des „Quastenförs“ alles sprichwörtlich in die Hose zu gehen. Eine ausweglose Situation? Keineswegs. Denn für Pauline verbirgt sich die Lösung aller Probleme in einer geheimnisvollen Kiste, die ihr von einer Frau überreicht wird, bei der sie sich Hilfe sucht. Wenn scheinbar gar nichts mehr funktioniert, braucht man einfach nur ein Lob. Jemanden, der einem sagt, dass man so gut ist, wie man ist. „Das Stück soll den Kindern Mut machen und aufzeigen, dass man auf seine eigene Stärke vertrauen kann und auch nicht alleine ist“, erklärt Darstellerin Britta Lennardt, die das Stück zusammen mit Meike Wiemann aufführt.

Das Spielmobil war wieder stark frequentiert. Foto: Martin Feldhaus

Und so weiß auch Pauline am Ende des Theaters wie ihre jungen Zuhörer, dass man mit Problemen nie alleine dasteht. Für reichlich Spaß sorgt dabei auch die interaktive Darstellung des BrilLe-Theaters, das die Kinder immer wieder mit einbezieht und so seinem Motto „Wir machen ganz schön Theater“ gerecht wird. Für Spaß sorgen am Sonntag aber auch noch die zahlreichen Angebote des Spielmobils.

Während Dogukan mit Fatih einen rasanten Ritt über die große Weltkugel unternimmt, versucht sich Alissa mit Yavuz vom Spielmobil-Team beim Balancieren eines Tellers auf einem Stock. Beide sind mit vollem Elan bei der Sache. „Du machst das richtig gut“, lobt Alissa Yavuz, der seit drei Jahren bei „Raus in die Langst“ dabei ist. Für Yavuz eine tolle Bestätigung. „Der Umgang mit den Kindern macht einfach Spaß“, verdeutlicht er, warum das Spielmobil bei „Raus in die Langst“ auch in der 27. Auflage immer noch derart beliebt ist.