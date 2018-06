Ahlen -

Die neue Woche fing „gut“ an – für einen Baggerfahrer mit einer Schrecksekunde, für einige Ahlener Firmen mit einer Zwangspause. Um 7.27 Uhr gingen am Montagmorgen in Teilen des Industriegebietes Ost die Lichter aus, standen Maschinen plötzlich still.