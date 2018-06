Bei einem Verkehrsunfall auf der Walstedder Straße ist am Montagabend ein 23-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war er auf seiner Suzuki gegen 21.15 Uhr auf der Walstedder Straße von Walstedde kommend in Richtung Ahlen unterwegs. In Höhe der Einfahrt zur Brünings Wiese kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall, schlitterte auf rund 80 Metern über die Straße, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins St.-Franziskus-Hospital. Die Feuerwehr deckte ausgelaufenes Benzin ab. Die Walstedder Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.