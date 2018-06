Unruhe: Vier Presbyter zurückgetreten

In diesen Wochen herrscht große Unruhe im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen. Zeitgleich traten vor vier Wochen vier Presbyter aus Unzufriedenheit über die herrschende Arbeitsatmosphäre in dem Gremium zurück.

Am 26. April hatten mit Albert Barrey, Susanne Bohnet, Markus Eggert und Jörg Kunert gleich vier Presbyter schriftlich ihren Rücktritt aus individuellen Gründen eingereicht. Das ist insofern kein unerheblicher Vorgang, als dass das Presbyterium unter anderem über die Verwendung von Kirchensteuermitteln, in Personalfragen, bei der Unterhaltung der Gebäude und als geistliche Führung der Gemeinde berät und entscheidet. Damit ist es das leitende Gremium der Gemeinde. In der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen gehören dem Presbyterium 14 gewählte ehrenamtliche Gemeindeglieder und vier Pfarrer an.

Laut der Kirchenordnung sind die Rücktritte inzwischen wirksam. Bezeichnend ist, dass ein Teil der zurückgetretenen Mitglieder hervorgehobene Aufgaben im Presbyterium innehatte. Denn Markus Eggert und Albert Barrey waren als Baukirchmeister für die Gebäude der Gemeinde zuständig, Susanne Bohnet als Finanzkirchmeisterin für die Finanzen.

„Meine Aufgabe als Baukirchmeister wurde so erschwert, dass ich keine konstruktive Arbeit mehr leisten konnte“, äußerte sich Markus Eggert auf Anfrage enttäuscht, bat aber um Verständnis, wegen der Verschwiegenheitspflicht keine weitergehende Erklärung abgeben zu wollen. In die gleiche Richtung ging die Auskunft von Susanne Bohnet: „Ich bin als Finanzkirchmeisterin in meinen Aufgaben beschnitten worden.“

In einer schriftlichen Stellungnahme bedauerte Pfarrerin Martina Grebe als stellvertretende Presbyteriumsvorsitzende die Rücktritte: „Die Rücktritte kommen zum Teil überraschend, da sich das Presbyterium seit einem Jahr in einem Mediationsprozess befindet.“ Da eine Mediation als Vermittlungsinstrument nur in Streitfällen eingerichtet wird, legt diese Äußerung den Schluss nahe, dass es im Presbyterium schon über einen längeren Zeitraum tiefere Unstimmigkeiten geben muss.

Bei genauerem Blick auf die Rücktritte fällt auf, dass alle vier Gemeindemitglieder in der Paul-Gerhard-Gemeinde beheimatet sind. Einen Zusammenhang aber schlossen sowohl Markus Eggert als auch Susanne Bohnet aus. Vielmehr äußerte sich inzwischen auch der Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche, der das Thema in einer Vorstandssitzung aufgriff, ebenfalls in einer schriftlichen Stellungnahme. „Wir bedauern sehr, dass nun keine Vertreter der Paul-Gerhardt-Kirche mehr im Presbyterium vertreten sind, die unsere Anliegen vorbringen können.“ Deshalb müsse nun überlegt werden, wie eine weitere Zusammenarbeit mit dem Presbyterium geschehen kann, eine Abstimmung mit dem Pfarrteam werde angestrebt.