Mittel für Denkmal und Clubhaus

Nachdem der Rat die „Richtlinie zur Förderung von bürgerschaftlichen Projekten“ beschlossen hat, sind für den Ortsteil Vorhelm bereits erste Anträge eingegangen. Zwei davon berät der Ortsausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 12. Juni, die zunächst mit einem Ortstermin in der Augustin-Wibbelt-Schule beginnt und dann im Feuerwehr-Gerätehaus fortgesetzt wird.

Bereits im März hat der Heimatverein Vorhelm um Unterstützung bei der Umsetzung eines Denkmals für den ältesten belegbaren Vorhelmer Wulfbert gebeten. Die Dorfgemeinschaft, vertreten durch die Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV), beschloss in ihrer Herbstversammlung 2017, analog zur Thuliberh-Geschichte im Ortsteil Dolberg, mit einem Denkmal an Wulfbert zu erinnern, der um 864 mit seiner Frau und dem kranken Kind Amulger nach Werden pilgerte.

Der Heimatverein holte mehrere Entwürfe und Angebot ein. Im Ergebnis wurde die Darstellung eines Ennigerloher Künstlers ausgewählt – dazu ein Bronzerelief auf einem Naturstein. Das Denkmal soll bis August 2018 in einer Grünanlage nahe der Pfarrkirche St. Pankratius errichtet werden (die „AZ“ berichtete).

Nach Abzug der Zuwendung einer Stiftung und ohne Anrechnung von Eigenleistungen von geschätzt 1200 Euro beantragt der Verein eine Förderung von 5000 Euro. Die Platzherrichtung mit Fundament, Pflaster- und Grüngestaltung übernehmen die Heimatfreunde in Eigenleistung.

Der Entwurf für das Wulfbert-Denkmal – ein Bronzerelief. Foto: Christian Wolff

Der zweite Antrag wurde vom 1. FC Tönnishäuschen gestellt. Die Sportler haben im Jahr 2017 ein neuwertiges Gartenhaus in zweiter Hand erworben, die wiederverwertbaren Teile eingelagert und nach entsprechender Baugenehmigung das Fundament am Rande des Sportparks „Zur Angel“ erstellt sowie die Hütte im Rohbau aufgestellt. In diesem Jahr wurden bislang die Außenbretter und Dämmung angebracht. Zur endgültigen Fertigstellung steht noch der Innenausbau an. Die notwendigen Materialkosten dafür wurden mit einer Kalkulation eines Fachbetriebes belegt.

Das Gebäude soll in erster Linie zur Lagerung des am Sportplatz benötigten Materials dienen. In Verbindung mit der Terrasse ist es aber gerade in den Sommermonaten auch als attraktiver Ort für Sporttreibende und Familien gedacht, was zur Förderung des Dorflebens beiträgt. Der FCT beantragt nun eine Förderung in Höhe von 1.800 Euro. Folgekosten für die Stadt Ahlen entstehen nicht.