„Stubs“-Spagat soll Standort sichern

Baustellenpause oder verkürzte Öffnungszeiten? Jenny Hartmann kämpft noch mit ihrer Entscheidung. Existenzsichernde Fakten hat die „Stubs“-Betreiberin gerade geschaffen. Ihr lauschiges Café gibt‘s jetzt zweimal. Einmal in Ahlen, einmal in Beckum. Ohne diesen Spagat würde es langsam eng, sagt sie.

Zwei Nachbarstädte, zwei Marktplätze, zwei Parallelwelten: Während in Ahlens „guter Stube“ am Dienstagvormittag Baggermotoren im Duett dröhnen, plätschert Beckums Marktbrunnen beruhigend in die Runde gut frequentierter Gastronomie-Außenbetriebe. Zwischen „Extrablatt“ und Stadtmuseum findet seit wenigen Tagen das neue „Stubs“ zur Ruhe, die dem Konzept gut steht. Die große Kette gleich nebenan scheut Jenny Hartmann nicht. „Extrablatt?“ Das bringe doch Bewegung und Belebung. Letztendlich profitiere jeder von der Vielfalt.

Schöne heile „Stubs“-Welt in Beckum. Darauf einen Kaffee... Foto: Ulrich Gösmann

Ganz andere Konkurrenz in Ahlen: Gegen die Baustellenbelästigungen mag und kann die 41-Jährige nicht länger mit Gemütlichkeit anstubsen. Irgendwann irgendwo einen zweiten Standort aufzubauen – das schwebe ihr schon lange im Hinterkopf. Das sei der Reiz neuer Herausforderung. Die Großbaustelle direkt vor ihrer „guten Stube“ habe die Notwendigkeit jetzt aber erhöht, schnell zu handeln. „Wenn ich das nicht gemacht hätte, könnte ich das Ladenlokal in Ahlen bald abschließen“, spricht die Geschäftsfrau im Redaktionsgespräch Klartext, betont aber auch das: „Ich würde mich von meinem Café in Ahlen nie trennen. Das ist mein Baby.“ Gerade deswegen der Schritt nach Beckum, um ihren Stammsitz zu sichern. Ausrufezeichen!

„Dass es knackig wird, hatte ich erwartet“, reflektiert Jenny Hartmann im zweiten Jahr Marktplatzbaustelle. „Dass aber der gleiche Sandhaufen dreimal hin und her geschoben wird, nicht. Ich fühle mich ein bisschen alleingelassen.“ Psychologische Begleitung von Stadt oder WFG brauche sie nicht. Sie brauche Kundschaft. Die sei um 50 Prozent zurückgegangen. Zu viel für den kleinen Betrieb.

Für die, die nicht kommen, zeigt die Sprecherin der Kaufleute innerhalb des Stadtmarketingvereins „Pro Ahlen“ Verständnis: „Es ist laut, es ist staubig. Die Leute wollen hier nicht sitzen.“ Ein grüner Plastikteppich reiche nicht, um vom Lärm abzulenken. Zweieinhalb Jahre nach Existenzgründung sei das Polster nicht dick genug, um das abfedern zu können. Die Umsatzrückgänge träfen jeden einzelnen am Markt. Unverschuldet. Für alles andere gebe es Fonds. Warum nicht auch hierfür?

Baustellenpause oder verkürzte Öffnungszeiten? Jenny Hartmann will in den nächsten Tagen entscheiden. Die Tafel, auf der sie Besucher in Beckum willkommen heißt, steht schon – in aller Stille – im Ahlener „Stubs“.