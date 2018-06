Schlemmen unter freiem Himmel

Das Prinzip ist einfach: Wer dabei sein will, bestellt für 50 Euro einen Tisch für acht Personen. Das Essen und die Dekoration bringt die Tischgesellschaft selbst mit. Die Bürgerstiftung kümmert sich um Rahmenprogramm und Organisation.

Stattfinden soll das Ganze von 11 bis 15 Uhr auf der Wiese und dem Platz vor der Lohnhalle der Zeche „Westfalen“. „Das ist ein schönes Ambiente für die Veranstaltung“, sagt Hermann Huer­kamp und verweist auf die blühenden Blumen, die den Platz säumen. Bei schlechtem Wetter stellt die Lohnhalle „Plan B“ dar.

Egal, welche Variante zum Zuge kommt, die Bürgerstiftung bietet Platz für mehrere hundert Personen. „Hier trifft man sich“, freut sich Bernd Ahlmer, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, auf das Event, das zahlreiche Ahlener im Osten der Stadt zusammenführen soll. Die vielseitigen Gespräche wird die Band „beSwing“ musikalisch untermalen. Für die Kinder stellen die Veranstalter einen großen Sandspielplatz zur Verfügung.

„ Die Grundnahrungsmittel für Außenveranstaltungen sind vorhanden. Die Grundnahrungsmittel für Außenveranstaltungen sind vorhanden. “ Rudolf Pollex

Und wer nach einem opulenten Frühstück noch Lust auf eine deftige Bratwurst verspürt, findet auch dafür den richtigen Anlaufpunkt. „Die Grundnahrungsmittel für Außenveranstaltungen sind vorhanden“, scherzt Rudolf Pollex mit Blick auf Grill und Getränkestand.

Doppelt genießen können diejenigen, die sich bewusst machen, dass ihr finanzieller Beitrag einem guten Zweck dient. „Mit den Einnahmen aus unserem Bürgerbrunch wollen wir die stillen Helden unterstützen“, erklärt Bernd Ahlmer. Der durch den Erlös mitfinanzierte Förderpreis „Der Blaue Turm“ geht in diesem Jahr an engagierte Menschen, die tatkräftig, aber oft ohne große Anerkennung in Organisationen tätig sind.

Wer die Gelegenheit nutzen möchte, Familie, Freunde oder Nachbarn zum Bürgerbrunch einzuladen, bucht den Tisch online über www.buergerstiftung-ahlen.com. Nach der Überweisung der 50 Euro verschickt die Bürgerstiftung eine Reservierungsbestätigung und Tischkarten. Die kann der Einladende dann an seine Gäste verteilen, damit jeder weiß, an welchem Tisch sein Platz ist. Anmelde- und Überweisungsschluss ist Samstag, 7. Juli.