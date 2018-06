„Waren extrem verliebt“

Wie oft bei Vergewaltigungsprozessen gehen die Wahrnehmungen der Beteiligten extrem auseinander. Ein 23-jähriger Angeklagter aus Greven wurde jetzt in Rheine zum Prozess wegen der Vergewaltigung einer 17-jährigen Frau aus der Strafhaft vorgeführt. Die verbüßt er wegen einer anderen Sache.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, 2016 Geschlechtsverkehr in der Wohnung seiner Eltern erzwungen zu haben. Weil die junge Frau erheblich blutete, sei sie ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es wurde ein beidseitiger Scheidenriss festgestellt, der unter Narkose genäht werden musste.

Nach der Anhörung des Angeklagten stellte seine Rechtsanwältin den Antrag auf ein Glaubwürdigkeitsgutachten der Geschädigten, weil sie in ihren Vernehmungen widersprüchliche Angaben gemacht hätte. Die Richterin wollte jedoch zunächst das mutmaßliche Opfer hören. Dabei wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Nur zu der Urteilsverkündung wird die Öffentlichkeit wieder zugelassen.

Der Angeklagte sagte in seiner zweistündigen Vernehmung: „Wir hatten uns an dem Wochenende in Köln zum vierten Mal getroffen. Weil ihre Eltern extrem gläubige Muslime sind, habe ich sie bedrängt, zu mir nach Hause zu kommen.“

Auch er sei Muslim, aber in Deutschland geboren. Seine Aufenthaltsgenehmigung sei aber in Gefahr. Nach längerem Zögern sei sie mitgefahren. Seine Mutter hätte den beiden dringend geraten, ihre Eltern zu informieren. Als sie zu Hause anrief, hätten sie gesagt, dass sie nicht mehr nach Hause zurück dürfe, wenn sie in Greven bliebe.

Es sei an dem Wochenende mehrfach zu ungeschütztem, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen, so der Angeklagte. „Vergewaltigung never, ich finde so etwas abartig und verachte Menschen, die das tun“, sagte er wörtlich.

Als die junge Frau stark blutete, habe er den Krankenwagen gerufen und sei mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Er sei die Nacht bei ihr geblieben und am Morgen nach Hause gegangen, um zu schlafen. Als er gegen Abend mit einem Blumenstrauß ins Krankenhaus kam, war sie weg: „Sie hat mir das Herz gebrochen, als sie einfach so zu ihren Tanten zurückging. Wir waren extrem verliebt.“

Später habe sie ihm versprochen, die Anzeige zurückzuziehen, was juristisch nicht möglich ist. Er habe auch mit ihrem Vater gesprochen, der von ihm verlangt habe, zu ihr nach Hause zu ziehen. Damit habe er sich zum Schein wegen der Anzeige einverstanden erklärt. Der Prozess wird fortgesetzt.