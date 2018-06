Manches klingt heißer als es ist

Mit 90 Teilnehmern war der Vortrag „Datenschutz im Sportverein“ vom Kreissportbund Warendorf (KSB) im Ratssaal des Rathauses am Mittwochabend sehr gut besucht. Das war auch so zu erwarten, sorgte der richtige Umgang mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) in den vergangenen Wochen für reichlich Unsicherheit in den Vereinen.

„Heute bringt Sie nicht nur die Witterung zum Schwitzen, sondern auch der Datenschutz“, brachte es die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss bei ihrer Begrüßung auf den Punkt. Ferdi Schmal, Vorsitzender des Kreissportbunds, ergänzte: „Die Sportvereine können mit der DSGVO nicht gut leben – da muss sich noch etwas ändern.“ Die neue Verordnung ersetzt die aus dem Jahr 1995 stammende Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

Karin Schulze Kersting, Referentin vom Landessportbund (LSB), zeigte aber schnell auf, dass beim Datenschutz in Vereinen so manches Thema heißer klingt als es ist. So müsse sich niemand Sorgen machen über Post von Abmahnanwälten. Denn in Vereinen dürfen nur Geschädigte abmahnen. Allerdings gilt das nur bedingt für Internetseiten, die sollten auf jeden Fall eine Datenschutzerklärung beinhalten, die von der Startseite aus aufgerufen werden kann.

Staatliche Behörden setzen bei der Überwachung zur Einhaltung eher auf gute Ratschläge denn auf Strafgelder: „In Deutschland gibt es noch keinen Verein, der wegen Datenschutzbeschwerden bezahlt hat“, bekräftigte die Referentin zur Erleichterung der Gäste.

Dass die neue DSGVO an vielen Stellen schwammig formuliert und nicht aussagekräftig ist, zeigt sich beim Einsatz eines Datenschutzbeauftragten. Der muss installiert werden, wenn mindestens zehn Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt ist. Doch was bedeutet automatisierte Verarbeitung? Zählt dazu eine Namensliste, die ein Übungsleiter nutzt? Um das näher definieren zu können, zählt Karin Schulze Kersting auf zukünftige Gerichtsurteile.

Bei der Komplexität des Themas gilt, dass Vereine nur Mitgliedsdaten erheben sollten, die zur Verwaltung unbedingt benötigt werden. Vereine sind Mitgliedern gegenüber verpflichtet, bei Anfragen Auskunft darüber zu geben, welche Daten von ihnen gespeichert sind. Fest steht: alle Daten in einem Verein sollten nicht nur äußerst sensibel behandelt, sondern deren Verarbeitung auch immer protokolliert werden. Tipps, wie das am besten geschehen kann, bietet die Vereinsberatungshomepage des Landessportbunds NRW, die unter www.vibss.de erreichbar ist. Dort stehen auch Formulare und Datenschutzerklärungen für die Homepage zur Verfügung.