Zaun ja. Aber muss es denn ein Doppelstabmattenzaun sein? Die Stadt Ahlen meint: Nein. Dennoch: Bis zum 30 Oktober soll der neue Hundeauslaufplatz am Röteringshof mit Mitteln zur Förderung bürgerschaftlicher Projekte umzäunt sein. Wie es gemacht wird, das ist Thema am kommenden Donnerstag, 14. Juni, in der Sitzung des Ausschusses für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen (17 Uhr, Sitzungssaal II , Rathaus).

Ihre Vorstellungen haben die Hundefreunde Ahlen soeben in einem Antrag zu Papier gebracht: Darin wird der Doppelstabmattenzaun genannt, der sich an die neue Einfriedung des Südfriedhofes anpasse. Er soll an den vorhandenen alten Jägerzaun des Friedhofs angesetzt werden, 160 Meter lang und 1,20 Meter hoch sein. An der Eingangsseite wünschen sich die Antragsteller ein drei Meter breites Tor, damit die städtische Pflege der Wiese gewährleistet werden könne. Kosten: 11 000 Euro. Zu prüfen sei auch, ob mit der Bewilligung des Förderantrags der alte Jägerzaun entfernt und gegen einen Doppelstabmattenzaun ersetzt werden könne.

An dem reibt sich die städtische Vorlage auf ganzer Länge. „Die Verwaltung ist der Auffassung, dass das Projektziel auch mit einer kostengünstigeren Materialwahl möglich sein kann“, heißt es. Dennoch werde das Vorhaben begrüßt.

Vorab hatte sich der SPD-Ortsverein Süd für eine Umzäunung ins Zeug gelegt, damit – so die Begründung – auch junge beziehungsweise noch nicht ausgebildete Hunde und Vierbeiner mit ausgeprägtem Jagdinstinkt ohne Leinenzwang frei laufen und gutes Sozialverhalten entwickeln können (wir berichteten).