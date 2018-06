Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hammer Straße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Nach Polizeiangaben fuhr eine 57-jährige Ahlenerin um 16.10 Uhr mit ihrem Toyota auf dem Parkplatz in Richtung Westen und bog nach links ab. Von rechts kam zeitgleich ein 67-jähriger Ahlener. Dieser war mit seinem Pedelec in gleicher Richtung wie die Ahlenerin unterwegs. Der Mann fuhr rechtsseitig an dem Pkw vorbei und bog nach links ab. Dies übersah die 57-jährige Fahrzeugführerin des Pkw und touchierte den Radfahrer am Hinterrad. Er kam zu Fall kam und verletzte sich leicht. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.