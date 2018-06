„Das Herz der Ahlener hängt am Mammut“, meint dazu Fachbereichsleiter Christoph Wessels, der sich an eine ähnlich gute Besucherresonanz kaum erinnern kann. Das Ahlener Mammut verbinde die Menschen. „Das Inter­esse ist durchgehend feststellbar, ob bei ganz jungen Menschen, die mit Schule, Kita oder Familie vorbeischauen, oder auch bei Senioren, die noch teils lebhafte Erinnerungen an die Kampagne zur Rückholung des Mammuts in den 70er-Jahren haben.“

Dass das Mammut während seiner 108-jährigen Abwesenheit immer wieder Thema in der Wersestadt war, zeigt auch die Ausstellung von zeitgenössischen Zeitungsartikeln und Dokumenten, die in den Seitenbereichen des Ausstellungsraumes zu sehen ist. Die von Jürgen Rheker zusammengetragenen Stücke böten einen interessanten Blick in die Vergangenheit und Ideengeschichte, sagt Wessels. „Eine Kopie in Originalgröße sollte öffentlich aufgestellt werden, das weiß heute kaum noch jemand.“ Wer diese Idee für welchen Ort vorschlug, erfährt man bei einem Besuch der Ausstellung.

Geöffnet ist die Sonderausstellung bis zum 22. Juli mittwochs und samstags von 15 bis 18 Uhr sowie an Sonntagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.