Am Montagabend, 11. Juni, lädt er zu einem Diskussionsabend ein. „Interessierte Bürger können ihre Meinungen und Vorstellungen zu den Schwerpunktthemen Umwelt- und Tierschutz, Europa und die Welt, neue Arbeitswelt und soziale Entwicklung einbringen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Damit setzt der Ortsverband die Reihe, „Wie stellst Du Dir die Zukunft vor?“, fort. „Die brennende Frage, wie man in Zukunft leben will, betrifft jeden. Alleine die Umbrüche in der Arbeitswelt verlangen Antworten. Werden uns Roboter mit künstlicher Intelligenz die Arbeit abnehmen, und wie finanzieren wir dann die Sozialsysteme? Werden wir weniger arbeiten und trotzdem gleichviel verdienen? Wie schließen wir die Schere zwischen Arm und Reich? Auch die rückwärtsgewandten Tendenzen in der Europa- und Weltpolitik erfordern Antworten.“ Dazu lädt der Ortsverband der Grünen am Montag um 19 Uhr alle Interessierten in den Gasthof Arning ein, „die sich an der Gestaltung der Zukunft aktiv beteiligen möchten“.